Jammer: iPhone 15 verschijnt veel later (dit is wanneer)

De nieuwe iPhone komt dit jaar later dan gepland, waardoor je nog langer op de telefoon moet wachten. Dit is wanneer de iPhone 15 verschijnt.

iPhone 15 vertraagd

Slecht nieuws als je van plan bent om de nieuwe iPhone te kopen, want we moeten nog wel even wachten op de telefoon. De iPhone 15 Pro (Max) krijgt een nieuw scherm met veel dunnere randen, maar dat zorgt nu voor vertraging in het productieproces. De nieuwe schermen zijn moeilijker om te fabriceren en zijn vermoedelijk niet op tijd klaar voor de massaproductie.

Een ander onderdeel dat voor technische problemen zorgt is de nieuwe A17 Bionic-chip. Dit is naar verluidt een 3nm-chip, terwijl de huidige processors nog 5nm-chips zijn. Dit nieuwe fabricageproces gaat trager dan verwacht, waardoor er minder processors worden geproduceerd. De nieuwe iPhone verschijnt daarom hoogstwaarschijnlijk later. Wanneer kunnen we de iPhone 15 verwachten?

Dit is wanneer de nieuwe iPhone verschijnt

Doorgaans presenteert Apple de nieuwe iPhones in de tweede week van september. De telefoons zijn dan een week later te koop in de winkels, maar dit jaar zal dat dus waarschijnlijk een stuk later zijn. De iPhone 15 wordt naar verluidt pas in het laatste kwartaal van 2023 uitgebracht. Dat betekent dat de telefoon op zijn vroegst in oktober in de winkels verschijnt.

Dit zou niet de eerste keer zijn dat de nieuwe iPhone pas zo laat te koop is. In 2020 was de iPhone 12 ook vertraagd; het toestel was toen pas vanaf begin november verkrijgbaar. We kunnen de nieuwe iPhone dit jaar mogelijk ook pas rond die periode verwachten. Het is nog niet duidelijk of Apple de presentatie van de nieuwe reeks iPhones ook uitstelt, of alleen de releasedatum opschuift.

Meer nieuws over de iPhone 15

Het is dus nog even afwachten wanneer de iPhone 15 beschikbaar komt voor het grote publiek. Ook is het nog onduidelijk of alle iPhones zijn vertraagd, of dat het alleen om de Pro-modellen gaat. Het is wél duidelijk dat we een aantal functies van de iPhone 14 Pro (Max) dit jaar terug gaan zien bij de reguliere iPhones. Zo komen het Dynamic Island en de 48-megapixelcamera ook naar de iPhone 15 (Plus).

Ben je enthousiast over de nieuwe functies en wil jij meer weten over de nieuwe iPhone? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 en over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar gezet. Door alle nieuwe functies wordt de telefoon helaas wel weer een stuk duurder. Lees hier hoeveel je gaat betalen voor de duurste iPhone ooit.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.