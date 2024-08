iPhone 15 vs iPhone 16: dit zijn dé 5 redenen om over te stappen

De iPhone 16 verschijnt op maandag 9 september tijdens het Apple-event en dit zijn de belangrijkste redenen om over te stappen vanaf een iPhone 15.

iPhone 15 vs iPhone 16

De iPhone 16 heeft uiteraard heel wat verbeteringen ten opzichte van de iPhone 15. Een aantal daarvan zijn mogelijk een reden om over te stappen. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

1. Apple Intelligence

Dit is vermoedelijk gelijk de belangrijkste reden om over te stappen naar de iPhone 16. Wil je gebruikmaken van Apple Intelligence op je iPhone, dan heb je niks aan een iPhone 15 met iOS 18. Alleen de iPhone 15 Pro (Max) en de iPhone 16-serie ondersteunen de nieuwe AI-functies van Apple.

Apple Intelligence zorgt voor veel nieuwe functies, zoals het schrijven van teksten, het maken van samenvattingen, en het bewerken en genereren van afbeeldingen. Er zijn berichten dat Apple Intelligence voorlopig niet beschikbaar komt in de EU, maar Apple probeert dit inmiddels te voorkomen.

2. Verbeterde camera

De hoofdcamera van iPhone 16 blijft dezelfde als die van iPhone 15, maar de ultragroothoekcamera krijgt een diafragma van f/2.2 (ten opzichte van f/2.4 op de iPhone 15). Dit verbetert de prestaties bij weinig licht. De iPhone 16 en iPhone 16 Plus ondersteunen mogelijk voor het eerst macrofotografie, een functie die momenteel exclusief is voor de Pro-modellen.

3. Een capture-knop

Apple introduceert op de iPhone 16 een capture-knop. Deze knop is uitsluitend ontworpen voor gebruik met camera-apps en werkt ongeveer net zoals de ontspanknop op een camera. Gebruikers kunnen waarschijnlijk kiezen welke camera-app de knop opent, inclusief apps van derden. Verder komt er ook een nieuw afbeeldingsformaat met de naam ‘JPEG-XL’. Dit formaat komt naast HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw en ProRAW Max.

4. Een actieknop

De actieknop kennen we inmiddels van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max, maar het is de verwachting dat de knop dit jaar naar alle iPhone 16-modellen komt. Je kunt zelf kiezen welke functie je toekent aan de actieknop

Apple geeft je de keuze uit negen functies, je kiest zelf welke actie er wordt uitgevoerd als je op de knop drukt. Tot nog toe kun je slechts één functie aan de button koppelen, maar het is goed mogelijk dat daar bij de nieuwe iPhones verandering in komt. Bovendien kun je met de Opdrachten-app vrijwel alle acties aan de knop hangen.

5. Nieuwe kleuren

Zoals ieder jaar introduceert Apple weer een reeks nieuwe kleuren bij de iPhone. De iPhone 16 en iPhone 16 Plus komen waarschijnlijk in zwart, groen, roze, blauw en wit. De iPhone 15 (Plus) is beschikbaar in zwart, groen, roze, blauw en geel. Hoewel geel in deze vergelijking de enige nieuwe kleur is, zien de kleuren die dezelfde naam hebben er nu wel weer anders uit. Of de kleur een reden is om over te stappen van de iPhone 15 naar de iPhone 16 is natuurlijk heel persoonlijk.

Conclusie: iPhone 15 vs iPhone 16

Ben je van plan om over te stappen van een iPhone 15 naar een iPhone 16, dan komt dat waarschijnlijk door één of meerdere redenen die we hier noemen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het voor iedereen redenen zijn om over te stappen, maar hopelijk maken ze het maken van een keuze wel gemakkelijker.