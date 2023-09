iPhone 15 vs 15 Pro: alle verschillen op een rij

Apple’s iPhone-event gezien? En twijfel je nog welke iPhone 15 je moet kopen? Geen nood! Dit zijn alle belangrijkste verschillen tussen de iPhone 15 en iPhone 15 Pro!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro: alle verschillen op een rij

Twijfel je nog tussen de iPhone 15 of de snellere (maar duurdere) iPhone 15 Pro? Het is een lastige keuze om te maken, of toch niet? Wij hebben alle verschillen tussen beide toestellen voor je onder elkaar gezet. Dan kun je makkelijk(er) kiezen wat je volgende iPhone wordt!

Behuizing

Het eerste dat opvalt wanneer je de iPhone 15 of iPhone 15 Pro ziet is de behuizing. De iPhone 15 Pro heeft titanium zijkanten, wat zorgt voor een verfijnde uitstraling. Bovendien hebben ze nu een geborstelde afwerking gekregen. Ook leuk: de randen rondom het scherm zijn lichtjes afgerond.

De reguliere iPhone heeft geen titanium zijkanten, maar wel de afgeronde hoeken. Ze hebben mooie pasteltinten gekregen in tegenstelling tot de Pro die wat zakelijker oogt, maar daarover later meer. Beide versies van de iPhone hebben wel een matglazen achterkant. De zwarte randjes om het scherm zijn bij de iPhone 15 wat dikker.

Scherm

Beide schermen zijn vrijwel gelijk. Zowel de reguliere iPhone 15 als de Pro hebben een:

Super Retina XDR‑display;

6,1‑inch (diagonaal) all‑screen OLED‑display;

Resolutie van 2556 x 1179 pixels bij 460 ppi

De grootste verschillen bij het scherm zijn dat de iPhone 15 Pro een always on-scherm heeft. Daarnaast heeft de Pro ook ProMotion. Deze functies heeft de iPhone 15 niet.

Camera

Het grootste verschil zit in de camera. De Pro-modellen hebben nog steeds een lens extra. De iPhone 15 heeft nu net als de Pro een 48-megapixel lens. Je kunt op de iPhone 15 twee keer optisch inzoomen, maar op de iPhone 15 Pro is dat drie keer (de iPhone 15 Pro Max kan zelfs vijf keer inzoomen).

Er zitten wel wat meer verschillen tussen de camera’s. Zo kun je bij de Pro-modellen de standaardlens van de hoofdcamera zelf instellen. Je kunt dan de brandpuntsafstanden van de camera instellen. Daarnaast blijven functies als ProRAW, macromodus en de LiDAR-scanner alleen voor de Pro-modellen.

Opslag

Ook bij de opslag zijn er verschillen tussen de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro. De iPhone 15 is beschikbaar met 128 GB, 256 GB en 512 GB. De iPhone 15 Pro ook, maar er is ook nog een versie met 1 TB te koop. De Pro Max begint overigens bij 256 GB opslag.

Batterijduur

Beide toestellen schelen niet zo gek veel van elkaar met de batterijduur. Volgens Apple kun je op de iPhone 15 tot 20 uur video afspelen. Op de Pro is dat 23 uur. Kijk je veel video? Dan kun je dus beter een Pro kopen. Luister je veel audio? Dan kun je misschien beter de iPhone 15 (of iPhone 15 Plus) kopen. Daarmee kun je tot 80 uur audio afspelen, de Pro kan dit ‘slechts’ 75 uur.

Usb-c-aansluiting

Beide iPhones hebben nu een usb-c-aansluiting gekregen. De usb-c-poort van de iPhone 15 is net zo snel als usb 2 (tot 480 Mb/s). Die van de iPhone 15 Pro heeft de snelheid van usb 3.0 (tot 10 Gb/s).

Chip

Ook bij de chip zijn er verschillen. De iPhone 15 heeft de A16 Bionic-chip. Dit zit ook in de iPhone 14 Pro (Max). Deze chip heeft:

6‑core CPU met 2 performance‑ en 4 efficiency-cores;

5‑core GPU;

16‑core Neural Engine.

De iPhone 15 Pro heeft een gloednieuwe chip gekregen. Dit is de A17 Pro-chip. Deze chip heeft de volgende specs:

Nieuwe 6‑core CPU met 2 performance- en 4 efficiency-cores;

Nieuwe 6‑core GPU;

Nieuwe 16‑core Neural Engine.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kleuren

Bij de kleuren zijn er flinke verschillen. Zo is de iPhone 15 Pro beschikbaar in zwart titanium, wit titanium, blauw titanium en naturel titanium. De kleuren van de iPhone 15 zijn wat vrolijker. Je hebt daar de keuze uit: zwart, blauw, groen, geel en roze.

Actieknop

Een van de functies die de iPhone 15 niet heeft is de actieknop. In plaats van de mute-knop zit er bij de iPhone 15 Pro een actieknop. Hiermee kun je een eigen opdracht aan de knop hangen, zoals het geluid uitzetten, een focus aanzetten, de camera starten en meer. Maar je kunt er ook je eigen Opdrachten aan hangen.

Prijs

Een van de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro is misschien nog wel de prijs. De iPhone 15 kost 969 euro en de Phone 15 Pro is te koop vanaf 1229 euro. Beide modellen komen dan met 128 GB opslag.

iPhone 15 pre-orderen

Vanaf vrijdag 15 september om 14:00 uur kun je de nieuwe iPhones bestellen. Je hebt ze dan op 22 september in huis (als ze op voorraad zijn). Om ervoor te zorgen dat je er snel bij bent hebben we shops al voor je op een rij gezet.