Nieuwe iPhone komt volgende maand al (met deze verandering)

Apple komt waarschijnlijk volgende maand al met een nieuwe iPhone, waarbij één grote verandering wordt doorgevoerd. Dit weten we al!

Nieuwe iPhone komt binnenkort

De iPhone 16 verschijnt pas in september, maar dat betekent gelukkig niet dat we zo lang moeten wachten op de volgende iPhone. Het is namelijk dat verwachting dat Apple de volgende iPhone al in maart uitbrengt, waarbij één verandering wordt doorgevoerd. De iPhone 15 wordt waarschijnlijk in een nieuw jasje gestoken. Dat betekent dat je straks de keuze hebt uit een nieuwe kleur bij het kopen van de iPhone 15!

Apple heeft in het voorjaar al vaker een nieuwe kleur geïntroduceerd bij de iPhone. Vorig jaar verscheen de iPhone 14 met een felgele behuizing, bij de iPhone 13 werd een groene kleur toegevoegd en de iPhone 12 verscheen in het paars. Het is daarom de verwachting dat Apple dit jaar de iPhone 15 eveneens in een nieuwe kleur uitbrengt. Dit weten we al over de vernieuwde iPhone 15!

iPhone 15 krijgt een nieuwe kleur

Het is altijd een verrassing welke kleur Apple toevoegt aan de iPhone-reeks. Doorgaans kiest Apple voor een lichtere lentekleur, dat zagen we vorig jaar opnieuw terug bij de knalgele iPhone 14. Daarnaast hebben we groen en paars al eerder gezien bij de iPhone. Het is daarom goed mogelijk dat het dit jaar tijd is voor bijvoorbeeld een oranje iPhone. Of Apple kiest voor een rode versie, die vorig jaar bij de iPhone 15 ontbrak.

De kleur is de grootste en ook de enige verandering die we bij de nieuwe iPhone zullen zien. Verder worden er geen aanpassingen verwacht bij de vernieuwde versie van de iPhone 15. De telefoon heeft dus dezelfde functies, waaronder de nieuwe 48-megapixelcamera en een verbeterde nachtmodus. Ook het Dynamic Island zien we weer terug bij de iPhone 15.

Release begin maart

De nieuwe iPhone komt dus al sneller dan verwacht, maar de precieze release is nog onduidelijk. Vorig jaar verscheen de gele iPhone 14 op 14 maart, de groene versie van de iPhone 13 kwam uit op 8 maart. De verwachting is daarom dat de nieuwe iPhone 15 ook al begin volgende maand komt. Het is nog even afwachten of de iPhone 15 Pro (Max) dan ook in een nieuwe kleur verschijnt, vorig jaar kwam de nieuwe kleur alleen naar de ‘normale’ iPhone 14 (Plus).

Bovendien heeft Apple minder keuze bij de kleuren van de iPhone 15 Pro (Max), door de nieuwe titanium behuizing van de telefoons. Het is in ieder geval niet de verwachting dat de prijzen van de huidige iPhones zullen dalen, want de nieuwe kleur is een aanvulling op de bestaande reeks. Wil je niet wachten op de nieuwe versie van de iPhone 15? Bekijk dan de laagste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!