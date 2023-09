De iPhone 15 heeft usb-c! Fijn, maar ik haat het nu al

De iPhone 15 kun je dankzij de Europese Unie eindelijk gewoon via usb-c opladen. Daardoor zit ik nu wel met kabels waar ik niets meer mee kan én een dure dongle. Ik haat het nu al.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 met usb-c: het werd tijd (in principe)

Tijdens de grote iPhone 15-presentatie hield Apple de onderkant van de nieuwe smartphone opvallend lang verborgen, maar toen kwam het hoge woord eruit: de iPhone 15 wordt niet meer opgeladen met Lightning, maar via usb-c. Apple stelde dat usb-c een universeel geaccepteerde standaard is en daarom in de nieuwe iPhone wordt gebruikt.

Dat had Apple wel eerder kunnen weten, immers bracht het bedrijf al in 2016 al een MacBook met usb-c uit. Sindsdien kun je met deze aansluiting je Mac opladen of accessoires erop aansluiten. Maar had je de afgelopen jaren een MacBook en een iPhone? Dan moest je verschillende kabels gebruiken.

Apple presenteerde de verandering tijdens zijn iPhone 15-event echt als een vernieuwing om voortaan al je apparaten met dezelfde kabel op te kunnen laden. Er is zelfs een nieuwe versie van de AirPods Pro 2 aangekondigd met usb-c.

Keuze van de Europese Unie

Toch is dit niet Apples keuze geweest. De Europese Unie heeft nieuwe regels om e-waste tegen te gaan, waardoor mobiele apparaten die in de EU worden uitgebracht allemaal een usb-c-aansluiting moeten hebben. Officieel gaat deze wet eind 2024 pas in, maar Apple wil de iPhone 15 natuurlijk nog enkele jaren verkopen. Het bedrijf moest dus wel zuchtend en steunend toegeven dat de Europese Unie nu deels het design van zijn apparaten bepaalt.

Als het aan Apple had gelegen, was het bedrijf ongetwijfeld nog even doorgegaan met Lightning. Deels heeft dat te maken met kwaliteitscontrole. Goede Lighting-kabels en -opladers hebben een ‘Made for iPhone’ certificering, terwijl er bij usb-c meer wildgroei is.

Daarnaast wilde Apple natuurlijk ook mensen vasthouden in het veilige Apple-ecocysteem. Als je al allerlei accessoires hebt die via Lightning worden aangesloten, dan stap je minder snel over op een ander merk met een andere aansluiting.

Zonde, ik mag kabels weggooien

Apple beargumenteerde lang dat het wisselen van Lighting naar usb-c alleen maar voor meer e-waste zou zorgen, omdat mensen hun oude kabels moeten weggooien. Iets waar het bedrijf helemaal geen moeite mee had toen het Lightning introduceerde in plaats van de 30-pins connector die ervoor werd gebruikt. Toen al een opvallende keuze, omdat de rest van de markt over was gegaan op micro-usb als de nieuwe universele standaard.

Door het stug vasthouden aan Lightning zitten we nu met accessoires en kabels waar we straks niets meer aan hebben. De oplossing van Apple is uiteraard weer een dongle. Voor 35 euro koop je in de Apple Store een ‘USB-C-naar-Lightning-adapter’ zodat je jouw favoriete accessoires met een Lightning-kabel kunt blijven gebruiken. Kortom: fijn dat Apple eindelijk is overgestapt, maar voor nu haat ik het nog. Enorm.

Tijdens het Apple Event op 12 september is niet alleen de iPhone 15 aangekondigd, maar uiteraard is er ook weer een razendsnelle iPhone 15 Pro onthuld. En wat dacht je van de nieuwe Apple Watch Series 9?