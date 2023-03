iPhone 15 krijgt usb-c, maar je moet tóch een nieuwe kabel kopen

Begin februari 2023 dook een gerucht op dat Apple het volledige ondersteuning voor de usb-c-aansluiting van de iPhone gaat beperken tot een gecertificeerde kabel. Nu bevestigt een andere lekker dit gerucht.

Voordelen van iPhone 15 met usb-c-kabel

Het is zo goed als zeker dat de iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max) van dit jaar een usb-c-aansluiting krijgt. Mooi hè, dan mag die Lightning-kabel de la in en houd je nog maar een soort kabel over voor al je technische apparaten om op te laden. Maar dacht je écht dat het bij Apple zo gemakkelijk zou worden? Nee joh, want je hebt voor volledige ondersteuning wel een officieel goedgekeurde iPhone 15 usb-c-kabel van Apple nodig.

Als we de informatie van leaker ShrimpApplePro op Twitter mogen geloven, dan zal Apple namelijk een MFi-certificering (Made for iPhone) eisen voor accessoires en opladers die je aansluit op de iPhone 15. Officiële koptelefoons en kabels van Apple zijn zelfs al in productie bij Foxconn.

Yeah usb-c with MFI is happening

Foxconn already in mass production accessories like EarPods and cables pic.twitter.com/1ka9CRlY93 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) February 28, 2023

Accessoires van derden met MFi

Accessoires van derden zijn meestal goedkoper dan de originele Apple-accessoires, dus je bespaart een paar euro. Daar staat binnenkort dus tegenover dat accessoires van derden eerst gecertificeerd moeten worden. Fabrikanten van accessoires moeten hiervoor een vergoeding aan Apple betalen om toegang te krijgen tot de gecertificeerde onderdelen. Het MFi-programma zorgt ervoor dat kabels, koptelefoons enzovoort volledig in overeenstemming zijn met de voorwaarden van Apple.

Niet gecertificeerde accessoires zoals koptelefoons zullen mogelijk zonder die goedkeuring niet werken. Maar hoe zit dat dan met oplaadkabels? Hierbij is sprake van beperkte data- en oplaadsnelheden voor kabels die zonder MFi-certificering op de iPhone worden aangesloten. Hoewel dit op het eerste gezicht anti-consument lijkt, zijn er goede redenen waarom Apple zo handelt.

Waarom een MFi-programma voor usb-c?

Natuurlijk verdient Apple geld aan de certificering en de gecertificeerde onderdelen. Anderzijds kunnen consumenten er ook op vertrouwen dat een gecertificeerd accessoire zonder beperkingen met de iPhone zal werken.

ShrimpApplePro heeft zijn goede contacten bij Apple de afgelopen jaren meermaals bewezen, dus je moet wat beter luisteren als hij zich uitspreekt. Wij bij iPhoned kunnen ons een MFi-programma voor de usb-c-poort van de iPhone 15 goed voorstellen en het zou helemaal passen bij de denkwijze van Apple.

We gaan er momenteel van uit dat Apple alle vier de iPhone 15-modellen een usb-c-aansluiting zal geven, maar houden je ook graag op de hoogte van alle andere ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.