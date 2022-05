iPhone 15 krijgt waarschijnlijk een usb-c-aansluiting

Volgens Ming-Chi Kuo, een zeer betrouwbare Apple-analist, maakt Apple eindelijk werk van een iPhone met een usb-c-aansluiting. Waarom en wanneer dit gaat gebeuren lees je in dit artikel.

iPhone 15 met usb-c

In een tweet bracht Ming-Chi Kuo een gerucht naar buiten waar we al een lange tijd op wachten; een usb-c-aansluiting op een iPhone. Apple heeft haar smartphones sinds 2012 uitgerust met een Lightning-aansluiting, ‘dé aansluiting voor de komende tien jaar’. Eerder schreven we al een artikel over de toekomst van deze kabel.

Alle Android-fabrikanten rusten hun smartphones al een lange tijd uit met usb-c. Ook de iPad en de MacBook krijgen hun stroom via deze aansluiting. De iPhone blijft als enige achterwege. Super onhandig, maar hier lijkt nu verandering in te komen.

Wanneer? We moeten volgens Kuo nog een poosje wachten. We hoorden eerder dit jaar al geruchten dat de iPhone 14 een usb-c-aansluiting krijgt. Dit is helaas niet het geval. De iPhone 15, die (als alles volgens het standaard Apple-schema verloopt) in september 2023 wordt gelanceerd, zou wél een usb-c connector krijgen.

Waarom stapt Apple nu (pas) over op usb-c?

De EU is al een lange tijd wetgeving aan het maken om alle apparaten te voorzien van één type oplader. Dit is allemaal in het kader van klimaatverandering en duurzaamheid. Hoe handig zou het zijn als we alles met één kabel van stroom kunnen voorzien. Eerder gingen er al geruchten dat Apple bezig was met apparaten zonder poorten. Dit is een alternatieve manier om het afval van elektronische apparatuur te verminderen

De meest voor de hand liggende reden voor usb-c is dus de universaliteit. Opladen via usb-c heeft echter nog meer voordelen! Er kunnen door deze aansluiting namelijk een hogere hoeveelheid stroom gaan dan bij een Lightning-plug. Hierdoor kan jouw iPhone ook met hoge snelheden opladen en data overzetten.

