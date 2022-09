iPhone 15 Ultra betekent het einde van de Pro Max

Oh nee! Er komt volgend jaar misschien helemaal geen iPhone 15 Pro Max meer. In plaats daarvan gaat er een iPhone 15 Ultra komen.

‘iPhone 15 Ultra vervangt de iPhone 15 Pro Max’

De iPhone 14 Pro Max is misschien wel de laatste Pro Max die we gaan zien. Ten minste, dat denk doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman. Volgens hem gaat de iPhone 15 Ultra volgend jaar de Pro Max-modellen vervangen.

Volgens Bloomberg’s analist krijgt de iPhone 15 een nieuw design, met usb-c. Daar hoort natuurlijk ook een frisse naam bij. Volgens Gurman is dit dan hét moment om dat bij de iPhone 15 te doen. Al sinds de iPhone 11 wordt de ‘Pro Max’ toevoeging gebruikt om de high-end smartphone te benoemen. Maar dat wordt dus volgend jaar aangepast naar iPhone 15 Ultra, volgens Gurman.

Dit gerucht is niet zo heel vreemd, omdat Apple nu al meerdere producten in het assortiment heeft met de toevoeging ‘Ultra’. Denk bijvoorbeeld aan de splinternieuwe Apple Watch Ultra of de M1 Ultra-chip die je in de Mac Studio vindt.

Er is jammer genoeg nog niet veel bekend over de iPhone 15, omdat de iPhone 14 nog maar net verschenen is. Toch gaan er al een aantal geruchten rond. De verwachtingen zijn dat de iPhone 15 volgend jaar usb-c gaat krijgen.

Daarnaast krijgen waarschijnlijk alle modellen van de iPhone 15 ook het Dynamic Island. Dit is de ovale balk die de notch (de zwarte inkeping) boven aan het scherm heeft vervangen. Het Dynamic Island vind je op dit moment alleen bij de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max.

