iPhone 15 Ultra krijgt periscooplens – iPhone 16 Pro volgt in 2024

Zoom jij vaak in met je camera? Dan is er goed nieuws: de iPhone 15 Ultra krijgt een periscooplens. De iPhone 16 Pro volgt naar verluidt in 2024.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Ultra krijgt periscooplens

Ieder jaar vernieuwt Apple de iPhone-camera weer. Dat is dit jaar niet anders: de iPhone 15 Ultra (de Pro Max van dit jaar) krijgt naar verluidt een nieuwe periscooplens. Zo’n lens is vooral bedoeld om veel verder in te zoomen dan nu bij bijvoorbeeld de iPhone 14 Pro mogelijk is.

Met deze techniek, waarbij de camera in de breedte (en niet zoals nu in de diepte) in een iPhone ligt, kan de telefoon van Apple dus veel verder inzoomen. Ook zorgt het ervoor dat deze nieuwste iPhone een natuurlijke(re) scherptediepte kan gaan vastleggen. Hoe werkt de nieuwe cameratechniek in de iPhone 15 Ultra?

Zo werkt de periscooplens in de iPhone 15 Ultra

Om ver in te kunnen zoomen, moeten lenzen een bepaalde grootte en diepte hebben. Smartphones zijn hier tegenwoordig simpelweg te dun en te klein voor. Apple heeft dit probleem verkleind door de camera’s iets dikker te maken dan de iPhone zelf, waardoor de camera’s uitsteken. Ook met deze dikkere lenzen blijft Apple beperkt als het aankomt op inzoomen met de camera.

Lees ook: iPhone 15 Ultra-concept: wordt dit de beste iPhone ooit?

Voor de zoom-beperking is nu gelukkig een oplossing bedacht: een periscooplens. Licht komt zo’n lens binnen en wordt in een hoek van 90 graden gereflecteerd door het spiegeltje. Uiteindelijk bereikt het de camerasensor, waarna je een foto kan maken. Doordat de periscooplens horizontaal in de iPhone ligt, is de diepte van het toestel geen beperking meer. Zo kunnen grotere zoomlenzen ingebouwd worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Ultra met periscooplens: wat kan je ermee?

Een periscooplens is bedoeld om veel verder mee in te zoomen dan een normale camera. Zo maken duikboten bijvoorbeeld ook gebruik van periscooplenzen (ook draait dat er meer om dat je onderwater ‘om de hoek’ bovenwater kunt kijken). Met de periscooplens in je iPhone kan je naar verwachting 10x inzoomen. Ter vergelijking: met de iPhone 14 Pro (Max) kan je 3x inzoomen. Een periscooplens betekent dus een flinke verbetering.

Lees ook: Sneller foto’s bewerken in iOS 16: geef al je shots hetzelfde effect

Bovendien verandert bij een periscooplens het perspectief van een afbeelding naarmate je verder inzoomt. Alles lijkt dichter op elkaar te staan en verhoudingen worden anders. Er is weinig tot geen lensvervorming, waardoor het ‘bolle’ effect – waar reguliere telefoonlenzen bekend om staan verdwijnt. Periscooplenzen zijn dan ook erg geschikt om foto’s van gebouwen, straten of kunstwerken mee te maken.

iPhone 16 Pro (Max) volgt met periscooplens

De periscooplens wordt dit jaar enkel toegevoegd aan de iPhone 15 Ultra, de duurste uitvoering van de iPhone 15-serie. De iPhone 15 Pro heeft naar verwachting nog een ‘normale’ camera, die we al kennen van de iPhone 14 Pro. Volgens de laatste geruchten krijgt de iPhone 16 Pro wél de periscooplens. Apple is dus van plan de camera naar meer devices te brengen.

De iPhone 15 Ultra (of wordt het toch de 15 Pro Max) verschijnt pas in september dit jaar, dus het is nog even wachten op de nieuwe camera. Ben jij benieuwd naar de iPhone 15 Ultra? We zetten eerder alle geruchten voor je onder elkaar!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.