iPhone 15 Ultra: alle geruchten op een rij

Dit jaar verschijnt een nieuwe luxe iPhone op de markt. Wat weten we tot nu toe van de iPhone 15 Ultra? iPhoned zet de geruchten onder elkaar.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Ultra

De iPhone 15 verschijnt dit jaar – net als de iPhone 14 – in vier verschillende modellen. Drie daarvan zijn soortgelijk aan de iPhone 14, namelijk de ‘normale’ iPhone 15, de iPhone 15 Plus en de iPhone 15 Pro. De iPhone 15 Pro Max verdwijnt en wordt vervangen door de iPhone 15 Ultra.

Apple kiest waarschijnlijk voor deze nieuwe naam, omdat de iPhone 15 Ultra nóg meer functies krijgt dan de iPhone 15 Pro. Wij zetten alle iPhone 15 Ultra geruchten voor je onder elkaar.

iPhone 15 Ultra: sterk verbeterde camera

De iPhone 15 Ultra krijgt naar verwachting een (veel) betere camera. De smartphone wordt waarschijnlijk voorzien van een periscooplens. Met deze techniek kan de telefoon van Apple enorm ver inzoomen. Ook zorgt het ervoor dat de iPhone een natuurlijke scherptediepte (foto’s met een wazige voor- of achtergrond) kan vastleggen.

Met periscooplens is het mogelijk om de iPhone 15 Ultra weer wat dunner te maken. De iPhone wordt immers steeds dunner, maar de camera moet elke keer een stukje beter. Dat gaat eigenlijk niet samen. Door het smalle design is er geen ruimte voor een grote lens. Daarom is deze periscooplens dé oplossing, want hierdoor is het dunne design geen probleem meer. De lenzen hoeven immers niet meer in een lijn geplaatst te worden in de behuizing.

iPhone 15 Ultra krijgt titanium randen

Ook het design van de iPhone 15 Ultra wordt op de schop genomen. De telefoon wordt dus dunner, maar wordt ook van andere materialen gemaakt. Zo krijgt de high-end telefoon randen die van titanium gemaakt zijn, waardoor je telefoon stevig én licht tegelijk wordt. Goed nieuws dus voor als je jouw telefoon wel eens laat vallen, want zo zijn de hoekjes minder kwetsbaar.

Deze randen van de telefoon zijn niet recht zoals we gewend zijn, maar zijn half afgerond. Dit herkennen we nog van de iPhone 11. De achterkant van de telefoon wordt naar alle waarschijnlijkheid gemaakt van glas, waardoor de telefoon een luxe uitstraling krijgt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fysieke knoppen verdwijnen bij de iPhone 15 Ultra

De iPhone 15 Ultra krijgt volgens recente geruchten geen knoppen meer die je fysiek kan indrukken. Apple stapt over op knoppen die trillen als je ze indrukt. Dit kennen we al van de thuisknop van de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022. Taptic Engines zorgen er dan voor dat de plek waar de ‘knoppen’ zitten trillen als je ze indrukt. Zo voelt het alsnog alsof je een knop indrukt.

Het belangrijkste voordeel: de iPhone 15 Ultra is beter water- en stofbestendig zonder fysieke knoppen. Bij fysieke knoppen kan er nog wel eens water of stof in de iPhone terechtkomen, maar bij de nieuwe speciale knoppen is dit niet meer mogelijk. Het nadeel: je kan de knoppen alleen gebruiken wanneer je ze met je vinger aanraakt. Even de muziek zachter zetten met handschoenen aan is dus verleden tijd.

Usb-c-aansluiting en nieuw Dynamic Island

De nieuwe iPhones worden komend jaar voorzien van een usb-c-aansluiting. Dat is goed nieuws: dan kan je jouw MacBook en iPhone met dezelfde kabel opladen én sneller bestanden overzetten. Met de usb-aansluiting voldoet Apple aan de eisen die de Europese Unie per 2024 stelt.

Lees ook: Jammer: Kuo zegt dat alleen de iPhone 15 Pro snellere usb-c krijgt

Daarnaast krijgt de iPhone 15 Ultra een nieuwe versie van het Dynamic Island. De feature werd bij de iPhone 14 Pro geïntroduceerd en wordt bij de iPhone 15 Ultra uitgebreid met een tweede selfiecamera. Het is nog afwachten of dit een ultragroothoeklens is of een tweede lens waarmee de camera diepte kan zien.

Dit is wanneer we de iPhone 15 Ultra verwachten

De release date van de iPhone 15 Ultra is naar alle waarschijnlijkheid in september, de maand waarin Apple ieder jaar doorgaans de nieuwe iPhones presenteert. Kan jij niet wachten op een nieuwe high-end iPhone? Check dan de beste prijzen voor de iPhone 14 Pro (Max):