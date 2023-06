iPhone 15 krijgt nieuwe U2-chip – deze functies worden veel beter

De iPhone 15 krijgt naar verluidt een compleet nieuwe U2-chip voor de ultra-wideband techniek, waardoor er verschillende functies veel beter worden. Wij vertellen je wat er verandert.

iPhone 15 krijgt nieuwe U2-chip

Nu Apple iOS 17 heeft onthuld komt de presentatie van de iPhone 15 ook dichterbij. We weten door geruchten inmiddels al veel over de nieuwe telefoons, zo krijgt de iPhone 15 Pro Max de nieuwe periscoopcamera en krijgen de toestellen dunnere schermranden dan we ooit bij een iPhone hebben gezien. Naar verluidt krijgt de iPhone 15 nu ook een compleet nieuwe U2-chip.

Dat Apple ervoor kiest om de iPhone 15 van een nieuwe processor te voorzien, heeft te maken met de aanstaande release van de Vision Pro. Apple’s eerste VR-bril is namelijk enorm geavanceerd, waardoor de iPhone 15 ook een behoorlijke hardware-update nodig heeft om goed samen te kunnen werken met de bril. En dat is goed nieuws, want met de nieuwe U2-chip worden verschillende functies veel beter bij de iPhone 15.

Zoek mijn en AirDrop werken straks beter

Sinds de iPhone 11 voorziet Apple iedere iPhone van de U1-chip. Deze processor heeft met functies rondom locatiebepaling te maken, zoals Zoek mijn, Handoff en AirDrop. Zo zie je bijvoorbeeld exact waar Zoek mijn-voorwerpen in je omgeving liggen. De chip zorgt er ook voor dat apparaten in Apple’s ecosysteem goed met elkaar kunnen samenwerken en gemakkelijk met elkaar verbinden. En dat is precies de reden dat Apple er nu voor kiest om de nieuwe U2-chip te introduceren.

Het ecosysteem is namelijk één van de belangrijkste onderdelen voor de Vision Pro. De bril moet gemakkelijk samen kunnen werken met bijvoorbeeld je MacBook of Apple TV om een succes te worden. Daarom krijgt de iPhone 15 dit jaar al de U2-chip. Bijkomend voordeel is dat Zoek mijn, AirDrop en Handoff veel beter werken met de nieuwe iPhone. Zo vind je straks je iPhone bijvoorbeeld sneller en preciezer terug met Zoek mijn door de nieuwe chip.

iPhone 15 verschijnt in september

De U1-chip is overigens niet alleen verwerkt in de iPhones, maar vind je ook terug in de Apple Watch Series 6 of nieuwer, de AirTags, de HomePod (mini) en de AirPods Pro. Het is daarom de verwachting dat ook de volgende generaties van deze toestellen na een tijd de nieuwe U2-chip krijgen. De iPhone 15 wordt in ieder geval het eerste apparaat met de vernieuwde processor.

Apple presenteert de nieuwe iPhones doorgaans in september. Dat is dit jaar hoogstwaarschijnlijk opnieuw het geval, de iPhone 15 met U2-chip verschijnt dan in de tweede of derde week van september. Wil je meer meten over de iPhone 15? Wij zetten eerder alle geruchten over de iPhone 15 en alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar!

