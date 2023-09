iPhone 15 Pro titanium: zóveel lichter is de nieuwe behuizing

De iPhone 15 Pro is officieel aangekondigd en heeft zoals verwacht een titanium behuizing. Dit moet je weten over het vernieuwde design!

iPhone 15 Pro: nieuwe titanium behuizing

De iPhone 15 Pro is eindelijk onthuld! Het nieuwe toptoestel van Apple heeft veel nieuwe functies, waaronder een compleet nieuwe actieknop én een verbeterde camera. De telefoon draait op de nieuwe A17 Pro-chip, de eerste processor die Apple heeft gefabriceerd met de nieuwe 3nm-technologie. Van binnen heeft de iPhone 15 dus een behoorlijke update gekregen, maar ook de titanium behuizing is nieuw!

De iPhone 15 Pro (Max) is de eerste telefoon van Apple met een titanium behuizing. Dit is enorm sterk materiaal, waardoor de iPhone 15 Pro veel beter is beschermd tegen krassen en andere beschadigingen. De rand van het toestel is gemaakt van een titanium band, de achterzijde is wel nog gemaakt van glas. Dat betekent dat de kans op schade veel minder groot is als je de iPhone laat vallen. Maar er zijn meer voordelen!

Lichtste iPhone Pro ooit

Titanium is ontzettend stevig materiaal, maar is daarnaast ook enorm licht. Hierdoor weegt de iPhone 15 Pro veel minder dan de iPhone 14 Pro. De iPhone 15 Pro heeft een gewicht van slechts 187 gram, terwijl dat bij de iPhone 14 Pro nog 206 gram was. Dat betekent dat de nieuwe iPhone dus een stuk minder zwaar is en daardoor veel aangenamer in de hand ligt.

Hetzelfde geldt voor de iPhone 15 Pro Max, het toestel weegt nog maar 221 gram door de nieuwe titanium behuizing. Bij de iPhone 14 Pro Max lag dit gewicht nog op 240 gram, waardoor beide Pro-modellen dit jaar dus ongeveer 20 gram lichter zijn. Dit verschil merk je direct als je de toestellen vasthebt. De nieuwe iPhones zijn door de afgeronde hoeken bovendien veel fijner om vast te houden.

Wat is Grade 5 Titanium?

Titanium is een lichtgewicht maar supersterk metaal dat vaak wordt gebruikt in de lucht- en ruimtevaart en in medische apparatuur. Apple gebruikt overigens zogeheten Grade 5 Titanium.

‘Grade 5’ staat voor een soort VIP-versie van titanium, ook wel bekend als Ti-6Al-4V. Deze speciale mix bevat naast titanium ook een vleugje aluminium en vanadium. Deze cocktail van elementen maakt het materiaal niet alleen bestand tegen roest, maar ook veel sterker dan puur titanium. Daarom zie je het ook terug in ruimtevaartprojecten. Apple gaf de Mars Rover als een voorbeeld waar dit metaal wordt gebruikt.

Dit is wanneer de nieuwe iPhones verschijnen

De nieuwe titanium behuizing van de iPhone 15 Pro heeft dus een groot aantal voordelen. Ben je van plan om de nieuwe iPhone te kopen? Dan moet je nog even wachten, want de pre-order begint deze vrijdag. De officiële release van de iPhone 15 is een week later, op vrijdag 22 september verschijnt de telefoon dan in de winkels. Als je het toestel al hebt besteld, is dat ook de dag dat die thuis bij je afgeleverd wordt.

Ben je enthousiast over de nieuwe titanium iPhone en wil je meer weten over de iPhone 15? Lees dan hier alles over de reeks nieuwe iPhones van dit jaar. Heb je het Apple-event gisteravond gemist? Bekijk dan hier wat Apple heeft aangekondigd tijdens het iPhone 15-event!

