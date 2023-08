iPhone 15 met usb-c mogelijk nóg sneller: krijgt ook Thunderbolt

De nieuwe usb-c-poort van de iPhone 15 is mogelijk nog sneller, want de telefoon krijgt ook ondersteuning voor Thunderbolt. Dit zijn de voordelen van de nieuwe aansluiting!

Apple introduceert usb-c

Apple neemt dit jaar afscheid van de Lightning-adapter en stapt bij de iPhone 15 over op een usb-c-aansluiting. Dit is het gevolg van een nieuwe Europese wet, waarin staat dat alle nieuwe elektronische apparaten vanaf november 2024 een usb-c aansluiting moeten hebben. Dit moet elektronisch afval in de toekomst verminderen. Apple loopt op de wet vooruit door dit jaar bij de iPhone 15 usb-c te introduceren.

De nieuwe aansluiting is niet alleen goed nieuws voor het milieu, maar zorgt er ook voor dat data sneller overgezet kan worden. De nieuwe usb-c-aansluiting kan namelijk veel hogere snelheden aan dan de huidige Lightning-poort. Bij de nieuwe iPhone is dataoverdracht via de usb-c-poort mogelijk nóg sneller, want geruchten voorspellen nu dat de iPhone 15 ondersteuning krijgt voor Thunderbolt.

Voordelen van Thunderbolt bij de iPhone 15

De iPhone 15 krijgt dus een usb-c-poort, waardoor het overzetten van data een stuk sneller gaat. De gemiddelde usb-c-aansluiting heeft datasnelheden tussen de 5 Gbps en 10 Gbps. Ter vergelijking: de huidige Lightning-adapter heeft een maximale snelheid van 480 Mbps. De nieuwe aansluiting van de iPhone 15 is dus véél sneller, en met Thunderbolt is die snelheid nog veel hoger.

Volgens nieuwe geruchten is er een processor gevonden in de iPhone 15, die vooral gebruikt wordt voor het overzetten van data via Thunderbolt. Thunderbolt is geproduceerd door Intel in samenwerking met Apple, om hogere datasnelheden te bereiken. En dat is gelukt, want met Thunderbolt wordt data overgezet met een snelheid van 40 Gbps. Bij de iPhone 15 is het overzetten van foto’s en video’s naar je Mac dus zo gebeurt als je de telefoon aansluit met de nieuwe usb-c-kabel.

Thunderbolt mogelijk alleen voor iPhone 15 Pro

De hoge datasnelheid van Thunderbolt zorgt er daarnaast voor dat je de iPhone 15 veel sneller op kunt laden. Het is nog niet duidelijk of Thunderbolt naar alle iPhone 15-modellen komt, of alleen naar de iPhone 15 Pro (Max) komt. Bij de iPad heeft Apple er in ieder geval voor gekozen om allen de iPad Pro van Thunderbolt te voorzien. Het is dus goed mogelijk dat hetzelfde bij de iPhone 15 gebeurt.

Binnenkort weten we of Thunderbolt naar de gehele iPhone 15-reeks komt, want volgende maand presenteert Apple de nieuwe telefoons al. Wil jij meer weten over de iPhone 15? Lees dan hier alle geruchten over de iPhone 15 en hier alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max. Ben je benieuwd naar de verhoogde prijzen van de nieuwe iPhones? Bekijk dan hier hoe duur ze worden!

