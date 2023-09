iPhone 15 teardown: repareren blijft nog steeds lastig

De iPhone 15 ziet er van buiten nog vrijwel hetzelfde uit als vorige generaties, maar intern is er flink aan gesleuteld. In deze iPhone 15 teardown kom je alles te weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 teardown

Wanneer je de iPhone 15 zo op het eerste gezicht ziet, is er stiekem niet zo heel veel veranderd. De Pro-versies hebben nu een titanium zijkantje en de reguliere versies een matte achterkant. Ook zijn de kleuren anders en zijn de randen afgerond. Maar al deze veranderingen zijn behoorlijk klein en de iPhone ziet er nog steeds ‘als bekend’ uit.

Intern is het een ander verhaal. Volgens verschillende teardown-video’s van de iPhone 15 heeft Apple aan de binnenkant aardig lopen sleutelen. Bekijk hieronder de video en je ziet stap-voor-stap wat Apple heeft veranderd.

Repareren van de iPhone is nog steeds vervelend

Om te testen hoe goed onderdelen nu te vervangen zijn in de iPhone 15 heeft YouTuber iPhone Repair Guru het moederbord van twee iPhones gewisseld. Zo kun je heel snel zien welke onderdelen je wel en niet kunt vervangen. Beide iPhones waren een iPhone 15 Pro Max en draaiden op iOS 17.

De iPhones werkten na de wissel, maar al snel verschenen er meldingen op beide iPhones. Dit waren berichten over de camera, Face ID, de batterij en het scherm. In deze meldingen stond dat het niet zeker was of er echte Apple-onderdelen waren gebruikt bij de wissel (wat uiteraard wel het geval was).

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Na de wisselen werkten de iPhones naar behoren, maar niet alle functies konden nog gebruikt worden. Alle anti-reperatiemaatregelen die Apple in vorige versies van de iPhone had zitten, zijn dus nog steeds aanwezig.

Verder werkt TrueTone niet na de iPhone 15 teardown en wissel, tenzij het scherm opnieuw wordt geprogrammeerd. Ook de automatische helderheid deed het niet meer. Face ID werkte nog wel na het wisselen van het moederbord. Ook bij het vervangen van het glas aan de achterkant zag de YouTuber geen problemen.

Frontcamera geeft nu kopzorgen

Er is wel een probleem met de frontcamera. Na het wisselen van de onderdelen werkte de selfiecamera niet meer en bleef de camera-app hangen. Dit gebeurde ook al met de iPhone 14, maar een oplossing was toen om de iPhone te resetten.

Het resetten van de iPhone 15 zorgde ervoor dat de camera-app weer werkte wanneer je de selfiecamera koos, maar je kon nog steeds geen selfie maken. Het is nog niet zeker of dit een fout is of dat Apple het bewust gedaan heeft. Het is nog even wachten of er dus een oplossing voor komt.

Apple iPhone 15 Pro Max prijzen vergelijken Met abonnement € 41,- p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 1.479,- Bekijk beste prijs

Vond je deze teardown van de iPhone 15 leuk en wil je op de hoogte blijven van meer iPhone 15-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!