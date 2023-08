iPhone 15 opladen: dat kan straks een stuk sneller

Volgens verschillende geruchten kun je de iPhone 15 straks een stuk sneller opladen. Maar daar zit ook een nadeel aan …

iPhone 15 kan straks sneller opladen

Nog eventjes wachten en dan verschijnt de volgende iPhone. De grootste veranderingen bij de iPhone 15 zal waarschijnlijk het verdwijnen van de lightningpoort zijn. In plaats daarvan krijgt de iPhone voor het eerst usb-c.

Verder kun je de iPhone 15 straks sneller opladen als we de berichten mogen geloven. De geruchten over het sneller opladen gingen al eerder rond, maar volgens ‘verschillende insiders’ kan de iPhone 15 straks met een snelheid van 35W opladen.

Op dit moment kan de iPhone 14 een snelheid tot 20W aan. De iPhone 14 Pro (Max) doet daar nog een schepje bovenop en kan tot 27W. Het duurt dan zo’n twee uur om je iPhone helemaal op te laden.

Wanneer de iPhone 15 inderdaad met 35W kan opladen, duurt het dus minder lang voordat je iPhone volledig is opgeladen. Hoeveel sneller dit uiteindelijk gaat zijn is nog niet bekend. Apple kan er namelijk ook voor kiezen om de accu iets groter te maken en dat heeft natuurlijk weer invloed op de laadtijd.

Er is wel een nadeel: je moet natuurlijk wel een nieuwe oplader kopen als je het snelst wilt opladen. Apple levert namelijk geen oplader bij de iPhone.

Verder is het nog niet zeker welke iPhone 15 dan het sneller opladen gaat krijgen. Grote kans dat Apple het alleen bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max introduceert. De iPhone 14 Pro kan immers ook sneller opladen dan de reguliere iPhone 14.

iPhone 15: nog even geduld

Nog eventjes geduld en dan is het zover: de volgende iPhone is dan te koop. Naar verwachting verschijnen de nieuwe iPhones wederom in september. Dit jaar komen zijn er weer vier versies van de nieuwe iPhone: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max.

