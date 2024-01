Bizar: man ontvangt geen iPhone 15, maar shampoo (en is zijn geld kwijt)

Een Reddit-gebruiker bestelde een iPhone 15, maar ontving een fles shampoo. En het bizarre: Amazon wil hem niet terugbetalen. Dit is er aan de hand.

iPhone 15 besteld, shampoo ontvangen

De Duitse Reddit-gebruiker ‘ANotSoBoringBanker‘ bestelde kort voor Kerstmis een iPhone 15 bij Amazon. Hij bestelde de iPhone op 17 december en vijf dagen later werd er een pakket bezorgd met de post. Na het openen van het pakket stond hem echter een nare verrassing te wachten. In plaats van een iPhone 15 zat er een fles shampoo in het pakket, zo beweert hij.

Reden genoeg dus om contact op te nemen met Amazon. De Reddit-gebruiker schrijft daarom verder: “Ik ben in shock. Ik heb direct contact opgenomen met de klantenservice van Amazon, die me vroeg om een foto te maken met een briefje met mijn naam en de datum erop. Die foto heb ik gemaakt en via e-mail naar ze toe gestuurd.” Helaas weigert Amazon vooralsnog mee te werken.

Amazon weigert te betalen

Pas vijf dagen later kreeg hij feedback van Amazon, waarin stond dat een terugbetaling niet mogelijk was. Volgens het bedrijf is het juiste artikel op het correcte adres afgeleverd. Amazon ziet de foto’s niet als genoeg bewijsmateriaal, omdat deze ook gemaakt kunnen zijn nadat de iPhone is omgewisseld voor de fles shampoo. Het bedrijf weigert daarom het aankoopbedrag van de iPhone 15 terug te storten.

Daarom vraagt de Duitser nu op Reddit om hulp. Toch lijkt het erop dat hij zijn geld niet terug zal krijgen van Amazon, omdat het niet aan te tonen is wanneer en door wie de iPhone 15 is verruild voor een fles shampoo. Volgens andere Reddit-gebruikers is zijn enige kans nog om advies te vragen aan zijn bank. In bepaalde gevallen kan de bank het aankoopbedrag terugstorten bij dit soort situaties.

iPhone 15 kopen?

Een bizarre situatie dus, waarbij het voorlopig onduidelijk is of de Reddit-gebruiker zijn geld nog terug gaat krijgen. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaat het om een wel erg dure fles shampoo. Ben jij nog op zoek naar een iPhone 15? Bekijk dan vooral even de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt. En controleer goed waar je de telefoon bestelt, zodat je niet voor dezelfde verrassing komt te staan …