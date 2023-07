iPhone 15 krijgt 48MP-camera (met een addertje onder het gras)

We weten inmiddels dat straks elke iPhone 15 de 48MP-camera krijgt. Maar er zit jammer genoeg wel een addertje onder het gras.

iPhone 15 krijgt 48MP-camera (met één maar)

Bij de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max was de nieuwe camera een van de redenen om voor het Pro-model te kiezen. Straks bij de iPhone 15 krijgen ook het reguliere model en de iPhone 15 Plus beide de 48MP-camera.

Toch zit er een klein addertje onder het gras. Want de sensor van de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus blijft wel achter die van de Pro-modellen. Dat betekent dat foto’s die je schiet met de 48MP-camera in de iPhone 15 (Plus) nét wat meer last van ruis zullen hebben onder bepaalde omstandigheden.

Nieuwe sensor stiekem wel iets beter

Toch is het niet allemaal slecht nieuws voor de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus. Volgens een bericht van ‘Digital Chat Station’ op de website Weibo blijft de sensor van de iPhone 15 (Plus) inderdaad achter op die van de Pro-modellen, maar ze krijgen wel een kleine upgrade. Volgens de Weibo-gebruiker is de sensor namelijk wel beter dan die in de iPhone 14 (Plus).

Digital Chat Station heeft vaker Apple-geruchten gedeeld en die bleken regelmatig waar te zijn. Toch hopen we stiekem dat Apple niet teveel gaat beknibbelen op de sensor van de iPhone 15 (Plus). Dat zou echt zonde zijn van de toffe camera-upgrade naar 48MP die de iPhone 15 gaat krijgen.

iPhone 15: nog eventjes wachten

Nog eventjes geduld en dan is het zover: de volgende iPhone is dan te koop. Naar verwachting verschijnen de nieuwe iPhones wederom in september. Dit jaar komen zijn er weer vier versies van de nieuwe iPhone: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max.

