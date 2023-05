Productie van iPhone 15 schermen begint al snel – dit weten we tot nu toe

De iPhone 15 wordt pas in september gepresenteerd, maar de productie van de schermen begint al snel. Wij vertellen je wat we tot nu toe weten over de schermen.

Apple begint massaproductie iPhone 15-schermen

Apple begint naar verluidt al snel met de massaproductie van de schermen voor de nieuwe iPhone 15. De nieuwe reeks iPhones wordt doorgaans in september gepresenteerd door Apple. Dat is dit daar niet anders, de iPhone 15 wordt vermoedelijk begin september gepresenteerd en is dan een week later te koop.

De naderende release van de iPhone 15-reeks betekent dat de productie van de nieuwe iPhones langzaam op gang komt. De massaproductie begint volgende maand al, dan worden de nieuwe schermen van de iPhone 15 op grote schaal gefabriceerd. Het is al bekend dat deze schermen er net iets anders uit gaan zien dan we nu hebben gezien bij de iPhone 14. Dit is wat we tot nu toe weten.

Nieuwe schermen: dit weten we tot nu toe

De nieuwe schermen van de iPhone 15 krijgen dunnere randen dan nu bij bijvoorbeeld de iPhone 14 het geval is. Zo was op eerdere beelden al te zien dat de schermranden van de iPhone 15 Pro Max zichtbaar dunner zijn dan die van de iPhone 14 Pro Max. Ter vergelijking: de iPhone 14 Pro Max heeft schermranden van 2,17 millimeter. Bij de iPhone 15 Pro Max is dit nog maar 1,55 millimeter.

Het formaat van de schermen blijft wel hetzelfde, de iPhone 15 en iPhone 15 Pro krijgen een 6,1-inch scherm. Bij de iPhone 15 Plus en de iPhone 15 Pro Max is dit 6,7-inch. Door de dunnere schermranden wordt de behuizing van de iPhone wél een slag kleiner. Hierdoor zullen de nieuwe iPhones een iets compactere behuizing krijgen.

Daarnaast neemt de reguliere iPhone een aantal functies van de iPhone 14 Pro over, waarvan het Dynamic Island de opvallendste functie is. De nieuwe feature van de iPhone 14 Pro komt namelijk naar alle iPhone 15-modellen. Hierdoor neemt Apple bij de iPhone 15-reeks definitief afscheid van de notch. De iPhone 15 heeft dan geen inkeping meer in het scherm.

Meer nieuws over de iPhone 15

