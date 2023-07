iPhone 15 Pro is gemakkelijker te repareren (en dat is goedkoper)

Laat jij jouw iPhone wel eens vallen? Dan is er goed nieuws, want de iPhone 15 Pro wordt veel gemakkelijker te repareren. Dit is waarom.

Nieuwe iPhone verschijnt binnenkort

Het duurt nog maar een aantal weken voordat Apple de iPhone 15 officieel presenteert. We weten inmiddels al veel over de reeks nieuwe iPhones, zo komen de 48-megapixelcamera en het Dynamic Island dit jaar ook naar de reguliere iPhones. Dat is niet de enige verandering, want de iPhone 15 Pro wordt naar verluidt ook veel makkelijker om te repareren.

Eén van de grootste veranderingen bij de iPhone 14 was de manier waarop het toestel uit elkaar gehaald kon worden. Bij de iPhone 14 (Plus) was het namelijk mogelijk om de glazen achterkant van de telefoon open te maken, zonder het glas kapot te maken. Dit kon voor het eerst sinds de iPhone 4S. Als we de geruchten moeten geloven kan dit straks ook bij de iPhone 15 Pro (Max).

iPhone 15 gemakkelijker te repareren

Het is bij de iPhone 14 Pro (Max) dus nog niet mogelijk om de achterkant probleemloos los te maken. De glazen achterkant zit bij deze toestellen nog vastgelijmd aan de rest van de behuizing. Je kan het glas dan alleen verwijderen met een speciale lasermachine. En dat gaat niet zomaar, want je moet dan ook het glas in stukjes van het apparaat schrapen.

Hier komt bij de iPhone 15 Pro (Max) verandering in, want dan is het wél mogelijk om de achterkant te verwijderen. Dat is goed nieuws, want de iPhone 15 is daardoor veel makkelijker te repareren. Zo betaal je straks veel minder geld als de achterkant van je iPhone kapot is gevallen. Bovendien kunnen andere technische onderdelen in de iPhone 15 makkelijker vervangen worden.

Zoveel kost een nieuwe glazen achterkant

Met de nieuwe productiemanier wordt het een stuk makkelijker én goedkoper om de iPhone 15 te repareren. Bij Apple betaal je nu maar liefst 599 euro voor schade aan de glazen achterzijde van de iPhone 14 Pro. Bij de iPhone 14 Pro Max ligt dit bedrag nóg hoger, daar leg je 669 euro neer bij een reparatie. Dit is overigens zonder AppleCare Plus, met een abonnement betaal je slechts 29 euro.

Bij de reguliere iPhone 14 ligt dit bedrag een stuk lager, je betaalt dan 199 euro bij schade aan de achterkant van het toestel. Voor de iPhone 14 Plus leg je met 229 euro iets meer neer. Het is de verwachting dat deze prijzen straks ook voor het repareren van de glazen achterkant van de iPhone 15 Pro (Max) gevraagd worden. Je bent dan dus veel voordeliger uit als je de telefoon een keer hebt laten vallen.

Onzekerheid over release van de iPhone 15

De iPhone 15 is straks dus gemakkelijker te repareren, maar het is nog even afwachten wanneer Apple de nieuwe reeks iPhones presenteert. Het productieproces van de nieuwe iPhones heeft inmiddels behoorlijk wat vertraging opgelopen. Het is daarom onduidelijk of Apple de presentatie van de nieuwe iPhones uitstelt, of alleen de release van de toestellen opschuift.

