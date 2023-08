iPhone 15 release: datum is gelekt (dit moet je weten)

Zit jij ook zo te wachten op de volgende iPhone? Wij ook! Maar goed nieuws: de datum van de iPhone 15-release is nu vrijwel zeker bekend!

iPhone 15 release: datum gelekt

Pak je agenda er maar bij, want we weten nu vrijwel zeker wanneer de iPhone 15 gaat verschijnen. Verschillende werknemers bij Amerikaanse mobiele aanbieders is namelijk gevraagd om geen dagen vrij te nemen rond 13 september.

Dit is vanwege een grote ‘smartphone aankondiging’. We moeten toegeven dat dit niet per se hoeft te betekenen dat het ook de iPhone 15 release datum wordt, maar als we afgaan op voorgaande jaren is dit zéér waarschijnlijk.

De meeste voorgaande Apple-events vonden altijd op een dinsdag plaats, maar het event van vorig jaar was op 7 september, en dat was een woensdag. De verwachte datum van de iPhone 15-release is nu wederom op een woensdag.

Wanneer deze datum daadwerkelijk klopt dan zal er op 13 september ‘s avonds om 19 uur een Apple-event plaatsvinden waar de iPhone gepresenteerd wordt. De vrijdag erna, 15 september, kun je de iPhone 15 dan waarschijnlijk gaan pre-orderen. En nog een week later, op 22 september, wordt die dan officieel geleverd en is verkrijgbaar in de winkels. Althans, zo ging het altijd vorige jaren.

Dit kun je nog meer verwachten

Als de iPhone 15 op 13 september wordt gepresenteerd zal dit niet het enige product zijn dat Apple laat zien. De Apple Watch Series 8 zal dan op dezelfde dag gepresenteerd worden.

Daarnaast verwachten we een iPad 2023 en een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra. Uiteraard mogen we iOS 17 niet vergeten, maar die zal dan een paar dagen na het Apple-event volgen. Stiekem hopen we dat Apple nog veel meer in petto heeft, maar het blijft natuurlijk nog even afwachten!

