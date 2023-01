‘Apple is nu al begonnen met de proefproductie van de iPhone 15’

De iPhone 14 is nog maar net uit, maar de opvolger komt er alweer aan. Volgens geruchten is de proefproductie van de iPhone 15 nu al begonnen.

iPhone 15-proefproductie nu al van start

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar Apple is nu al van start gegaan met de proefproductie van de iPhone 15. Dat zegt de Chinese website Economic Daily News.

Apple begint nu al met de proefproductie van de iPhone 15 om alvast te testen of de machines goed functioneren. Deze proefproductie vindt plaats voordat de uiteindelijke massaproductie begint.

Bij voorgaande iPhones vond de productie vooral in China plaats en werd pas later de massaproductie gedeeltelijk overgenomen door India. Volgens berichten wil Apple het dit jaar anders doen en de massaproductie eerder naar India halen.

Het ziet er naar uit dat de massaproductie van de iPhone 15 na deze proefproductie eerder richting India gaat. Apple doet dit volgens de geruchten om minder afhankelijk te zijn van China. Zeker na de leveringsproblemen van de iPhone 14 wil Apple er alles aan doen om dit soort problemen in de toekomst voorkomen.

iPhone 15: dit kun je verwachten

Er komen vier iPhone 15-modellen. Allereerst zijn er twee basisversies en twee Pro-modellen. De iPhone 15 Plus en de iPhone 15 Pro Max (die soms de iPhone 15 Ultra wordt genoemd) hebben een 6,7-inch scherm. Verder is er een ‘gewone’ iPhone 15 en een iPhone 15 Pro die beide een schermdiagonaal van 6,1-inch hebben.

Dynamic Island en titanium frame

Uiteraard gaat er ook wat veranderen. Volgens de laatste geruchten krijgen alle iPhone 15-modellen nu het Dynamic Island. Verder beschikken de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max over een frame van titanium. Hierdoor worden deze toestellen weer een stukje steviger.

Daarnaast krijgt de iPhone 15 Pro (Max) geen knoppen meer die je fysiek kan indrukken. Apple-kenner Gurman zegt dat Apple knoppen gaat gebruiken die trillen als je ze indrukt.

Zeker weten doen we het natuurlijk nog niet. Daarom is het nog even afwachten tot de proefproductie van de iPhone 15 is afgelopen en de massaproductie begint. Dan komen er vaak meer geruchten beschikbaar.

