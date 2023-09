Dit is de nieuwe iPhone 15 Pro (met een vernieuwd design)

Het is zover! Apple heeft de iPhone 15 Pro (Max) aangekondigd. Het nieuwste paradepaardje heeft natuurlijk een aantal toffe vernieuwingen gekregen. Welke dat zijn vertellen we je hier!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro (Max) – In het kort

Dit is de nieuwe iPhone 15 Pro (Max)

Titanium behuizing

A17 Pro-chip

USB-C komt naar iPhone 15 Pro

Kleuren iPhone 15 Pro (Max)

Verbeterde camera

Geen muteknop, wel actieknop

Flinke boost voor gaming

iOS 17

Pre-order de iPhone 15 Pro Max als eerste

Dit is de nieuwe iPhone 15 Pro (Max)

Over de hele wereld zaten Apple-fans reikhalzend naar de iPhone 15 Pro (Max) uit te kijken. En tijdens het Apple-event Wonderlust was het dan zover. De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zijn officieel aangekondigd door Apple.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Titanium behuizing

Wanneer je naar de nieuwe iPhone 15 Pro (Max) kijkt valt je misschien meteen de nieuwe look op. De zijkanten van het toestel zijn nu namelijk gemaakt van titanium. De zijkant heeft nu ook een geborstelde look. Verder zijn de randen bij het scherm ook wat afgerond.

Ook zijn de zwarte randen die je op het scherm ziet wat dunner geworden. Het scherm is nog wel net zo groot: 6,1 inch voor de iPhone 15 Pro en 6,7 inch voor de iPhone 15 Pro Max.

A17 Pro-chip

Onder de motorkop heeft de iPhone 15 Pro de A17 Pro-chip, die wordt geproduceerd met behulp van een nieuwe 3nm-technologie. Dit is de eerste keer zijn dat Apple deze technologie gebruikt voor zijn chips. Het is de opvolger van de A16-chip in de iPhone 14 Pro (Max). De nieuwe chip is uiteraard weer een stukje sneller, wat natuurlijk altijd mooi meegenomen is.

USB-C komt naar de iPhone

Een grote verandering is het verdwijnen van de lightning-aansluitng. Deze heeft nu plaatsgemaakt voor usb-c. Stiekem best handig, omdat je daarmee geen losse lightning-kabels meer hoeft mee te nemen om je iPhone op te laden. Je kunt dan ook de kabel van de iPad 2022 of je MacBook Air gebruiken. De iPhone 15 Pro (Max) heeft wel een snellere usb dan de iPhone 15. De poort op de iPhone 15 Pro Max is namelijk net zo snel als USB 3.

Kleuren iPhone 15 Pro (Max)

De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max komen ook in een aantal nieuwe kleuren. Opvallend gemis is de gouden kleur. De kleuren die wel beschikbaar zijn is zwart, wit, titanium (soort van grijs) en blauw. Jammer genoeg zijn er dit jaar geen echt opvallende kleuren zoals de paarse kleur van de iPhone 14 Pro Max.

De camera krijgt ook een leuke update. De nachtmodus is een stuk beter en vangt meer licht en details in foto’s met weinig licht. Je kunt nog steeds foto’s in 48 MP ProRAW schieten, maar je krijgt nu ook de optie HEIF erbij. Ook leuk: dankzij de LiDAR-scanner kun je ook in de Nachtmodus portretfoto’s maken.

De optische zoom (van de telelens) is ook een stukje beter en krijgt nu 5x optische zoom. Stabilisatie is beter geworden en Apple heeft een soort van periscooplens in de iPhone 15 Pro (Max) verwerkt.

Daarnaast kun je ook spatial video’s opnemen met de camera van de iPhone 15 Pro (Max). Dat zijn een soort 3d-video’s die je straks in de Apple Vision Pro kunt bekijken. Deze optie is pas later dit jaar beschikbaar.

Dag muteknop, hallo actieknop

Een van de opvallendste veranderingen is het verdwijnen van de mute-knop. Die vond je aan de zijkant van de iPhone, boven de volumeknoppen. Deze kennen we al van de Apple Watch Ultra, want dat was het eerste toestel met zo’n knop. Bij de actieknop kun je zelf bepalen welke actie er wordt uitgevoerd als je op de knop drukt. Er zijn een aantal standaard acties die je kunt uitvoeren, maar je hebt ook de optie om er een eigen opdracht aan te hangen.

Flinke boost voor gaming

Ook gaming krijgt een flinke boost. Apple liet onder andere ray tracing (voor extra mooie lichteffecten) zien en games die normaal eerst alleen beschikbaar waren op consoles en krachtige pc’s. Zo zijn games als Resident Evil 4 en Assassin’s Creed Mirage te spelen op de iPhone 15 Pro (Max).

iOS 17

De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max wordt meteen geleverd met de nieuwste versie van het besturingssysteem iOS. iOS 17 is niet de grootste update die Apple heeft uitgebracht, maar ook deze keer zitten er weer een aantal toffe functies in.

Zo hebben de apps Telefoon, FaceTime en Berichten een flinke update gekregen. Verder wordt delen met AirDrop beter, kun je contacten delen met NameDrop en is er een nieuwe manier om sneller en nauwkeuriger te typen.

Met Check In kun je iemand automatisch laten weten wanneer je op je eindbestemming bent en Apple Kaarten is nu ook offline te gebruiken. De nieuwe Standby-modus tovert je iPhone om in een wekkerradio en de Foto’s-app herkent nu ook je hond of kat!

Pre-order de iPhone 15 Pro (Max) als eerste

Wil je zo snel mogelijk de iPhone 15 Pro (Max) pre-orderen? Wees er dan snel bij, want doorgaans is de vraag naar de nieuwe iPhone in het begin erg groot. De iPhone 15 Pro begint bij 1229 euro (128 GB).

De iPhone 15 Pro Max kost 1479 euro en heeft standaard 256 GB opslag. Beide toestellen zijn vanaf vrijdag 15 september te bestellen. De iPhone 15 Pro (Max) is dan de vrijdag daarop in je bezit.

Kun je echt niet wachten om de iPhone 15 Pro (Max) te bestellen? Dan kun je je hier aanmelden en weet je zeker dat je als eerste erbij zit!

• Meld je aan bij KPN

• Meld je aan bij Odido

• Meld je aan bij Vodafone

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe iOS- en andere Apple-updates? Houd deze website dan in de gaten, meld je aan voor onze nieuwsbrief, en download de iPhoned-app! Volg ons ook op Facebook en Instagram.