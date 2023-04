iPhone 15 Pro: zo werken de nieuwe solid state-knoppen

De iPhone 15 Pro krijgt geen fysieke knoppen meer, maar zogeheten solid state-knoppen die je niet meer kunt indrukken. Het was nog niet bekend hoe deze gaan werken – maar wij hebben wel wat ideeën.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro-knoppen niet meer in te drukken

Je zou bijna denken dat Apple een hekel aan knoppen heeft. Eerst veranderde de thuisknop in een ‘virtuele’ knop die alleen maar haptische feedback gaf, kort daarna verdween die helemaal. Nu zijn dus de overige knoppen (zijknop en volumeknoppen) aan de beurt.

Apple’s strategie voor deze knoppen is dezelfde als bij de thuisknop. Er blijven (vooralsnog?) knoppen zichtbaar, maar deze zijn niet meer in te drukken en reageren alleen nog op aanrakingen. Dat riep wat vragen op met betrekking tot hoe die knoppen nou in de praktijk gaan werken. Op basis van informatie van een leaker en eigen inzichten hebben wij even op een rij gezet hoe de knoppen gaan werken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo werken de knoppen van de iPhone 15 Pro

Wie ooit bij een uitgeschakelde iPhone 7 de thuisknop heeft aangeraakt, weet hoe gek dat voelt. De knop waarvan je voorheen nog dacht dat je hem indrukte voelt nu net zo onbeweeglijk als de achterkant. Maar daar zullen de knoppen van de iPhone 15 Pro geen last van hebben. Dankzij een bijzonder energiezuinige chip blijven de iPhone 15 Pro-knoppen namelijk altijd actief. Ook al staat je telefoon uit (of is helemaal leeg), je krijgt altijd wel feedback en de knoppen blijven aanrakingen registreren.

Daarnaast is het mogelijk om in een nieuwe optie in Instellingen de gevoeligheid van de knoppen in te stellen. Let wel, dit is iets anders dan de instelling voor de thuisknop op oudere iPhones. Daar stel je in hoe heftig de trilling is die je voelt, maar bij de knoppen op de 15 Pro gaat het erom wanneer deze actief worden. Die gevoeligheid verhogen is bijvoorbeeld handig als je iPhone vaak met handschoenen gebruikt.

Extra functies voor de knoppen

Tot zover het actieve gebruik van de knoppen. Daarnaast kunnen we ons ook voorstellen dat Apple wat speciale functies aan deze nieuwe knoppen gaat toevoegen. Wat dacht je bijvoorbeeld ervan dat je het volume met veegbewegingen – net als op de AirPods Pro 2 – kunt aanpassen? Eventueel krijg je daar zelfs haptische feedback die het draaien van een tandwiel nabootst. Op die manier voegt Apple dan zelfs nog een nieuwe dimensie toe aan het gebruik van de knoppen.

Wil jij op de hoogte blijven van alle nieuwtjes over de iPhone 15 Pro? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en we houden je wekelijks (of zelfs dagelijks) op de hoogte.