iPhone 15 Pro wordt duurder (maar er is ook goed nieuws)

De iPhone 15 Pro wordt dit jaar naar verluidt een stuk duurder, maar dat betekent niet alleen slecht nieuws. Dit zijn de voordelen van de hogere prijs.

Hogere prijzen voor de iPhone 15 Pro

Nog een week wachten en dan onthult Apple de iPhone 15. Er gaan al langer geruchten dat de prijzen van de iPhone dit jaar zullen stijgen, voornamelijk de iPhone 15 Pro (Max) wordt naar verluidt duurder. De iPhone 15 Pro stijgt volgens deze geruchten 100 euro in prijs, de iPhone 15 Pro Max zelfs 200 euro. De iPhone 15-reeks wordt dus een stuk duurder dan de prijzen die we zagen bij de iPhone 14.

Toch betekent de hogere prijs van de nieuwe iPhone niet direct slecht nieuws. Dat de iPhone 15 Pro (Max) een stuk duurder wordt, heeft namelijk te maken met de nieuwe functies van de telefoon. Apple voert een aantal veranderingen door bij de Pro-modellen, waardoor het duurder wordt om de toestellen te maken. Wij vertellen je waarom deze twee functies de hoge prijs waarschijnlijk waard zijn.

1. Nieuwe behuizing van titanium

Het design van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max wordt op de schop genomen, de telefoons krijgen namelijk een behuizing van titanium. Apple stapt dit jaar met de iPhone 15 Pro voor het eerst in jaren over naar een nieuw soort materiaal. Dat betekent (in ieder geval bij de Pro-modellen) het einde van de roestvrij stalen behuizing die we kennen sinds iPhone X. Hierdoor wordt de iPhone 15 Pro een stuk lichter dan de iPhone 14 Pro.

Het grootste voordeel van de nieuwe behuizing: de iPhone 15 Pro Max is véél beter beschermd. Titanium is een van de sterkste metalen en zal je iPhone geweldig beschermen tegen krassen en beschadigingen. Zo blijft je toestel langer als nieuw. Titanium is duurder dan roestvrij staal en dat zien we nu terug in de prijs van de nieuwe telefoons. Tegen deze hogere prijs heb je dan wel een extreem sterke behuizing, die niet snel kapot gaat.

2. Camera is een enorme stap vooruit

Ieder jaar vernieuwt Apple de iPhone-camera weer. Dat is dit jaar niet anders: de iPhone 15 Pro Max (of Ultra) krijgt naar verluidt een nieuwe periscooplens. Zo’n lens is vooral bedoeld om veel verder in te zoomen dan nu bij bijvoorbeeld de iPhone 14 Pro mogelijk is. Met de nieuwe camera kun je waarschijnlijk tot 6x inzoomen, terwijl dat bij de iPhone 14 Pro Max nog tot 3x is.

De nieuwe periscooplens komt alleen naar de iPhone 15 Pro Max, waardoor deze telefoon vermoedelijk nog duurder wordt dan de iPhone 15 Pro. Je betaalt dus meer voor het toestel, maar krijgt er ook een hele toffe functie voor terug. De camera is voor veel gebruikers misschien wel het belangrijkste onderdeel van de iPhone. Bij de iPhone 15 Pro Max wordt deze veel geavanceerder, maar wel tegen een hogere prijs.

Meer weten over de iPhone 15 Pro?

De iPhone 15 Pro (Max) wordt dus een stuk duurder, maar ook veel geavanceerder. Met de nieuwe functies is straks veel meer mogelijk, waardoor het logisch is dat Apple meer geld voor de telefoon vraagt. Het is overigens nog niet bekend hoeveel de telefoon in Nederland zal kosten. Stiekem hopen we dat de prijsverhoging hier uit blijft, zeker omdat Apple de prijzen vorig jaar ook al heeft verhoogd.

De nieuwe camera van de iPhone 15 Pro Max zorgde volgens geruchten wel voor problemen bij Apple, waardoor de telefoon maar beperkt op voorraad is. Wees er daarom snel bij als je de iPhone 15 Pro Max wilt kopen. Wil je alvast meer weten over de reguliere nieuwe iPhones? We hebben hier alle geruchten over de iPhone 15 en iPhone 15 Plus voor je onder elkaar gezet!

