Camera-shootout: iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra

Zowel de iPhone 15 Pro (Max) als de Samsung Galaxy S24 Ultra is voorzien van fantastische camera’s. Maar hoe brengen ze het eraf in een directe vergelijking? Dat lees je in dit artikel.

Camera-shootout: iPhone 15 Pro vs Samsung Galaxy S24 Ultra

We vergelijken altijd wel de prestaties van de vlaggenschepen van Apple en Samsung. Maar deze keer is het net wat spannender, omdat beide bedrijven vergelijkbare wijzigingen aan de camera hebben doorgevoerd. Zowel de iPhone 15 Pro Max als de Samsung Galaxy S24 Ultra hebben een nieuwe 5x zoomlens gekregen en ook de software is verbeterd. XDA-developers heeft de camera’s van beide toestellen flink aan de tand gevoeld en dit zijn hun bevindingen.

De iPhone 15 Pro Max en S24 Ultra hebben respectievelijk drie en vier camera’s. Samsung heeft een extra telelens en een hoofdcamera met veel meer megapixels, maar de zoomlens van de iPhone heeft een veel sneller diafragma. De sensorgroottes van alle camera’s liggen erg dicht bij elkaar. Beide toestellen hebben een 12MP-camera aan de voorkant, maar de iPhone is uitgerust met een TrueDepth-camerasysteem dat van pas komt bij selfies.

Hoofdcamera iPhone 15 Pro en Samsung S24 Ultra

Een van de eerste dingen die opvallen aan de S24 Ultra, is dat Samsung voor een meer natuurlijke look heeft gekozen. De iPhone heeft de kleuren vanaf de 14-serie juist iets pittiger gemaakt. In de opname hieronder is de ‘saaiere’ toon van de S24 Ultra meer in overeenstemming met hoe het er echt uitzag.

Hoofdcamera: iPhone 15 Pro Max (links) en Samsung Galaxy S24 Ultra (rechts).

Sinds de iPhone 15 Pro (Max) gebruikt Apple een nieuwe beeldverwerking die 24MP foto’s uit de 48MP camera haalt. Apple combineert zo een 12MP-opname met een onbewerkte 48MP-opname voor die 24MP foto. De S24 Ultra heeft een 200MP sensor die standaard 16-in-1 pixel binning gebruikt voor een 12MP opname. Dit betekent dat als je inzoomt op ware grootte, de iPhone-foto groter is dan die van de S24 Ultra. Hij is ook iets gedetailleerder.

Hoofdcamera: iPhone 15 Pro Max (links) en Samsung Galaxy S24 Ultra (rechts).

Een van de voordelen van pixel binning is dat het de camera in staat stelt om meer licht op te vangen. Zelfs nu Samsung het een beetje heeft afgezwakt ten opzichte van de S23 Ultra, zijn de foto’s van de S24 Ultra over het algemeen helderder dan die van de iPhone. Maar dat is niet per se altijd een goede zaak. In de opname hieronder heeft het beeld van de iPhone een contrast met diepere schaduwen die er veel opvallender uitzien.

Hoofdcamera: iPhone 15 Pro Max (links) en Samsung Galaxy S24 Ultra (rechts).

Verschillen in de portretmodus

De hoofdcamera’s van beide toestellen kunnen ook portretfoto’s maken. Dat gebeurt met een kleine digitale uitsnede, omdat de standaard brandpuntsafstand van 23 mm te breed is voor portretten. Een paar interessante opmerkingen over de portretfoto hieronder. Als het gaat om de menselijke huid, grijpt de iPhone terug naar meer natuurlijke kleuren, terwijl Samsung nog steeds de huid een beetje oplicht. De huidskleur van de barista wordt beter weergegeven in de iPhone-opname.

Hoofdcamera portretmodus: iPhone 15 Pro Max (links) en Samsung Galaxy S24 Ultra (rechts).

Bovendien stelt de iPhone op intelligente wijze scherp op het gezicht van de man. De foto van de Samsung richt zich daarentegen meer op het glas met ijs en de espresso (omdat die dichter bij de camera zijn). Het verschil is subtiel, maar als je inzoomt op het gezicht, is de opname van de S24 Ultra ietsje onscherp. Maar dat kopje ijs ziet er ook erg scherp uit in de opname van de iPhone. Toch heeft de iPhone, gezien de bedoeling van deze opname, de juiste beslissing genomen door prioriteit te geven aan het gezicht.

Vergelijking van de 5x zoomlenzen

De iPhone 15 Pro Max en S24 Ultra hebben allebei een 5x zoomlens. Ondanks de verschillende benamingen en implementaties, is de fundamentele technologie van de twee camera’s hetzelfde: het zijn lenzen waarin de beeldinformatie door meerdere vergrootglazen gaat voordat het de beeldsensor bereikt. De methode van de S24 Ultra is de ‘Periscope’ zoomlens, die een L-vormig pad heeft dat zijwaarts in de behuizing is geplaatst. De methode van Apple wordt een ‘Prisma’ genoemd en heeft een zigzag-vormig pad.

De S24 Ultra heeft natuurlijk een extra 3x zoomlens, waardoor hij veelzijdiger is. Met de iPhone is elke zoom tussen 1,1 en 4,9x technisch gezien digitale zoom, hoewel Apple beweert dat de 2x in-sensor crop ‘optische kwaliteit’ is.

5x zoom: iPhone 15 Pro Max (links) en Samsung Galaxy S24 Ultra (rechts).

In deze foto kunnen we zien dat de Periscope zoomlens van Samsung, met een hoger aantal pixels en een langere weg voor het licht, superieur is aan de Prisma zoom van de iPhone. De Samsung opname is gewoon schoner, helderder en levendiger. Let op het gebouw achter het billboard en voor het billboard. De details in de iPhone-opname zijn duidelijk erg zacht.

Als het aankomt op ‘normale’ 5x zoom foto’s, verslaat de S24 Ultra de iPhone 15 Pro Max elke keer. Maar dat verandert bij 5x zoom portretfoto’s, dankzij de superieure portretmodus van de iPhone. Over het algemeen is de sluitertijd van Samsung langzamer dan die van de iPhone. Dus als je bewegende onderwerpen fotografeert, kunnen de opnamen van de S24 Ultra meer onscherpte bevatten.

5x zoom: iPhone 15 Pro Max (links) en Samsung Galaxy S24 Ultra (rechts).

Ultra-groothoeklenzen vergeleken

De prestaties van de ultra-groothoeklenzen liggen nagenoeg gelijk. Beide lenzen hebben hetzelfde aantal megapixels en hetzelfde diafragma. De ultra-groothoek van de iPhone maakt foto’s iets koeler, maar heeft meer ruis en korrelige details aan de randen. Technisch gezien is de ultra-groothoek van de S24 Ultra op een haar na beter, maar dat maakt niet zoveel uit omdat dit soort opnames niet bedoeld zijn om zo gedetailleerd te bekijken.

Ultra-groothoek: iPhone 15 Pro Max (links) en Samsung Galaxy S24 Ultra (rechts).

De iPhone 15 Pro en Samsung S24 Ultra selfie camera

Samsung probeert gelukkig niet langer om je selfies er als een geairbrushte KPop-artiest te laten uitzien. Oneffenheden worden ook niet langer weggepoetst. Toch wordt in deze foto de huidskleur door de S24 nog altijd niet helemaal accuraat en natuurlijk weergegeven.

Front-camera: iPhone 15 Pro Max (links) en Samsung Galaxy S24 Ultra (rechts).

Videoprestaties van beide toestellen

In het verleden won de iPhone op dit punt altijd met gemak, maar nu zijn de prestaties heel vergelijkbaar. De Galaxy S24 Ultra neemt waarschijnlijk de beste video’s op van alle Android-toestellen. De beeldstabilisatie doet het nagenoeg even goed als die van de iPhone 15 Pro Max, zelfs wanneer je loopt en tegelijkertijd filmt met de 5x-lens. of wanneer je vloeiend wilt in- en uitzoomen.

Conclusie: iPhone 15 Pro vs Samsung S24 camera

De cameraprestaties van beide toestellen liggen dichter bij elkaar dan ooit. In het verleden zou Samsung gemakkelijk winnen op het gebied van zoom, maar Apple heeft zijn zoomlens aanzienlijk verbeterd. De S24 Ultra is nog steeds de betere camera voor zoomen, maar het verschil is niet meer zo groot. Ondertussen zijn de videomogelijkheden van Samsung zo sterk verbeterd dat de iPhone niet langer met kop en schouders beter is op videogebied.

Over het geheel genomen wint de iPhone de vergelijking dankzij een meer consistente portretmodus en betere selfies, maar de S24 Ultra is wel veelzijdiger. Als je voor een van deze twee smartphones kiest, zit je qua camera eigenlijk altijd goed.

