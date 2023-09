iPhone 15 Pro valtest: is titanium écht beter?

De iPhone 15 Pro heeft een nieuwe behuizing van titanium gekregen, maar is hij daardoor beter bestand tegen een stootje? Je komt het te weten in deze iPhone 15 Pro valtest!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro valtest

De iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max) zijn net uit. De Pro-versies hebben nu gedeeltelijk een behuizing van titanium gekregen. De zijkanten van zowel de iPhone 15 Pro als de iPhone 15 Pro Max zijn van dit materiaal gemaakt.

Volgens Apple maakt dit de iPhone een stukje lichter en heeft titanium ‘een van de hoogste sterkte-gewichtverhoudingen van alle metalen’. Maar hoe goed kan de nieuwe behuizing van de iPhone 15 Pro dan tegen een droptest?

Het YouTube-kanaal ‘AppleTrack’ wou dit ook graag weten en nam de proef op de som. In de video wordt een valtest gedaan met de iPhone 15 Pro. Ter vergelijk wordt ook de iPhone 14 Pro meegenomen in deze test.

De eerste valtests overleven beide iPhones zonder al teveel problemen. Maar na een flinke drop op het scherm komen de eerste kleine barsten tevoorschijn op het scherm van de iPhone 15 Pro. De iPhone 14 Pro blijft nog behoorlijk barstvrij. Dit komt volgens de video door de afgeronde hoeken van de iPhone 15-serie. Daarna gaat het steeds sneller bergaf voor de iPhone 15 Pro.

Na meerdere droptests komt de iPhone 15 Pro er steeds meer gehavend uit te zien. Maar de iPhone 14 Pro weet nog steeds behoorlijk schadevrij door de valtest heen te komen. Tot de laatste flinke drop, dan gaat het ook bij de 14-serie mis.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 14 Pro is na de laatste test ook flink toegetakeld, maar de iPhone werkte nog wel en de camera is ook te gebruiken. De iPhone 15 Pro heeft het inmiddels opgegeven en is in zijn geheel niet meer te gebruiken. Sterker nog: de nieuwste smartphone van Apple ligt zelfs in stukken.

Conclusie iPhone 15 Pro valtest

Beide iPhones kwamen behoorlijk goed door de eerst paar valtests. Pas na een aantal keer kwamen de eerste barsten op de iPhone 15. Daarom blijft het belangrijk om je gloednieuwe iPhone 15 in een hoesje te doen.

Heb je inmiddels al een iPhone 15 (Plus) of iPhone 15 Pro (Max) gekocht, maar heb je nog geen hoesje? Check dan onderstaand artikel. We hebben daar een aantal van de beste hoesjes voor je bij elkaar gezet. Dan zit er zeker een leuk hoesje voor je bij (en blijft je iPhone 15 Pro langer heel dan het toestel in deze valtest).

Lees meer: iPhone 15 hoesjes – dit zijn de leukste opties op dit moment

Meer nieuwe over de iPhone 15