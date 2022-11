Jammer: Kuo zegt dat alleen de iPhone 15 Pro sneller usb-c krijgt

Volgend jaar stapt Apple door de nieuwe Europese wetgeving over naar usb-c. Maar volgens de laatste geruchten krijgt alleen de iPhone 15 Pro de snellere usb-c-aansluiting.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15-modellen krijgen usb-c-poort

De nieuwe iPhone 15-modellen die volgend jaar uitkomen worden allemaal voorzien van een usb-c-poort. Dit is het gevolg van de nieuwe Europese wetgeving, waarin staat dat alle nieuwe elektronische apparaten vanaf november 2024 een usb-c aansluiting moeten hebben. Dit moet elektronisch afval in de toekomst verminderen.

Door deze nieuwe wet kiest Apple ervoor om volgend jaar al de iPhone 15-modellen te voorzien van een usb-c-poort. Er komt zo dus een einde aan het Lightning-tijdperk van Apple.

Alleen iPhone 15 Pro krijgt de snelle usb-c-poort

De standaard iPhone 15-modellen gaan er met de nieuwe usb-c-poort niet op vooruit qua snelheid. Deze modellen houden de usb 2.0-snelheid, dat staat gelijk aan de snelheid van de Lightning-poort. Hiermee ben je beperkt tot een snelheid van 480MB per seconde.

Volgens de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo wordt de iPhone 15 Pro wél voorzien van een snellere usb-c-poort. De iPhone 15 Pro ondersteunt usb 3.2 en Thunderbolt 3. Met een usb 3.2-ondersteuning kan je 20GB per seconde overzetten, met Thunderbolt 3 zelfs 40GB per seconde. Een enorm verschil met de usb 2.0-snelheid dus.

(Veel) sneller video’s overzetten met de iPhone 15 Pro

In de praktijk betekent dit dat je met je iPhone 15 Pro veel sneller bestanden over kan zetten als deze met een kabel is aangesloten aan bijvoorbeeld je laptop. De transfersnelheden liggen veel hoger, waarmee Apple de iPhone 15 Pro aantrekkelijker probeert te maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ben je tevreden met de transfersnelheden van je huidige iPhone? Of sluit je je iPhone (bijna) nooit met een kabel aan om bestanden over te zetten? Dan zit je voor nu wel goed. Het is te hopen dat in de toekomst alle nieuwe iPhone-modellen worden voorzien van de snellere usb-c-aansluiting.

iPhone 15-geruchten: nieuwe naam en andere knoppen

Het is nog even wachten tot de iPhone 15 er is, maar er wordt al flink gespeculeerd over de nieuwe features. Zo krijgt de iPhone 15 nieuwe knoppen, die je niet meer fysiek in kan drukken. Je ‘voelt’ hierbij nog wel dat je de knop indrukt, maar eigenlijk beweegt de knop niet.

Bovendien gaat het gerucht dat Apple vanaf volgend jaar overstapt naar een andere naamgeving. Zo wordt het niet de iPhone 15 Pro Max, maar de iPhone 15 Ultra. Lees hier nog vijf andere nieuwe functies van de iPhone 15.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!