iPhone 15 Pro krijgt titanium frame, maar wat zijn de voordelen?

De Pro-iPhones hebben al jaren randen van roestvrij staal, die het toestel een premium uitstraling geven. Bij de iPhone 15 Pro verruilt Apple dit materiaal voor titanium, zo lijkt het. Waarom kiest Apple voor titanium?

iPhone 15 Pro titanium

Het gerucht gaat dat de iPhone 15 Pro-modellen van dit jaar de eerste iPhones zijn met een chassis van titanium. Daarmee komt er een einde aan het tijdperk van roestvrij staal, dat begon met de iPhone X uit 2017.

Verschillende bronnen hebben gemeld dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max een nieuw titanium ontwerp krijgen. Het werd onder meer gemeld door Apple-leaker ShrimpApplePro. Ook Apple-analist Jeff Pu van Haitong Intl Tech Research bevestigde dit gerucht.

Voordelen van titanium

Ten opzichte van roestvrij staal heeft een behuizing van titanium een paar voordelen. De belangrijkste is de verbeterde duurzaamheid. Titanium is een van de sterkste metalen en zal de iPhone geweldig beschermen tegen krassen en beschadigingen. Zo blijft je toestel langer als nieuw.

En terwijl titanium de duurzaamheid van je iPhone verbetert, maakt hij je toestel ook minder zwaar. Het is een zeer licht materiaal, een stuk lichter dan roestvrij staal. Het metaal dat in de iPhone 14-serie wordt gebruikt maakt ze merkbaar zwaar. Een behuizing van titanium moet zorgen dat de iPhone 15 Pro (Max) minder zwaar in de hand ligt.

Als de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max titanium gebruiken, zullen ze echter niet lichter zijn dan de iPhone 15 en iPhone 15 Plus. Die zijn met het frame van aluminium waarschijnlijk nog iets lichter (maar wel minder duurzaam). Wel zal een titanium iPhone 15 Pro (Max) lichter aanvoelen dan de iPhone 14 Pro (Max).

Duurder

Nadelen heeft een frame van titanium ook. Het materiaal is duurder dan roestvrij staal of aluminium, dus hopelijk zien we dit niet terug in de prijs. De iPhone 15 Pro wordt overigens niet het eerste Apple-product dat gemaakt is van titanium. In de PowerBook G4 uit 2001 werd ook titanium gebruikt. De Apple Watch Series 5 en nieuwer zijn eveneens verkrijgbaar in een versie van titanium.

