Gerucht: iPhone 15 Pro krijgt titanium behuizing – dit moet je weten

Volgens de laatste geruchten krijgen de nieuwe iPhone 15 Pro-modellen voor het eerst een behuizing van titanium. Dit zorgt vermoedelijk voor een lichter ontwerp en extra duurzaamheid.

iPhone 15 Pro titanium

Als Apple met de iPhone 15 Pro inderdaad overstapt qua materiaal, betekent dat het einde van de roestvrijstalen behuizing die we kennen sinds de iPhone X uit 2017. Tot nu toe hebben verschillende bronnen al gemeld dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max (eerder nog de iPhone 15 Ultra) een titanium behuizing krijgen.

Afgelopen november meldde Twitter-gebruiker ShrimpApplePro al dat de iPhone 15 Pro een titanium behuizing met afgeronde hoeken zou krijgen. ShrimpApplePro heeft het vaak bij het rechte eind, maar ook weer niet altijd. Inmiddels is zijn vermoeden bevestigd door JP Morgan Chase-analist Jeff Pu.

Titanium behuizing van Apple

Apple werkt al jarenlang aan een iPhone met een titanium behuizing. Meerdere patentaanvragen van het bedrijf bevestigen dit. Maar om een duidelijk beeld te krijgen van hoe een titanium iPhone 15 Pro eruit zou kunnen zien, moeten we naar de Apple Watch kijken.

De Apple Watch is sinds de introductie van de Series 5 in 2019 verkrijgbaar in een titanium versie – toen in de kleuren natural en space black. Dit was de eerste keer dat Apple titanium gebruikte sinds de PowerBook G4 uit 2001. De Apple Watch Series 6 was verkrijgbaar in dezelfde kleuren, net als de Apple Watch Series 7 in 2021. Bij de huidige generatie Apple Watch is de titanium behuizing exclusief voor de Apple Watch Ultra.

iPhone 15 Pro titanium: lichter dan staal

Het is natuurlijk geen verrassing dat titanium lichter is dan roestvrij staal. Sinds de introductie van de iPhone X gebruikt Apple roestvrijstalen randen. Recente iPhones hebben aluminium in de niet-Pro modellen en roestvrij staal in de Pro en Pro Max modellen. Dit betekent dus dat de iPhone 14 lichter is dan de iPhone 14 Pro.

Als Apple voor de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max titanium gebruikt, zullen ze dus iets zwaarder zijn dan de aluminium iPhone 15 en iPhone 15 Plus. Ze zouden wel een stuk lichter zijn dan de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, die zijn voorzien van roestvrijstalen banden rond de zijkant.

Hoeveel lichter is uiteraard nog niet duidelijk. De Apple Watch Series 7 van 45 mm in titanium is ongeveer 12 procent lichter dan de versie in roestvrijstaal. Dat zal niet helemaal van toepassing zijn op de nieuwe iPhones, maar het geeft een beetje een idee.

