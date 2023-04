iPhone 15 Pro krijgt functie van Mac met Thunderbolt (en dat is fijn)

Het is nog even wachten, maar ook dit jaar komt er een nieuwe iPhone. Volgens de laatste geruchten gaat de iPhone 15 Pro ook Thunderbolt krijgen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro krijgt Thunderbolt

We weten inmiddels vrijwel zeker dat de nieuwe iPhone qua uiterlijk veel op de iPhone 14 gaat lijken. Maar onder de motorkop gaat er wel aardig wat veranderen bij de iPhone 15 Pro. De nieuwste smartphone van Apple gaat volgens geruchten zelfs een functie van de Mac krijgen. De iPhone 15 Pro krijgt namelijk ondersteuning voor Thunderbolt.

Maar wat heb je daar eigenlijk aan? Je iPhone 15 Pro kan dan sneller bestanden doorsturen (via het kabeltje). Vooral wanneer je veel met (grote) videobestanden werkt heeft dit dus flinke voordelen. Daarnaast kun je hiermee ook meer accessoires aansluiten op je iPhone 15 Pro.

Ook handig voor fotografen en videomakers

Vooral fotografen en videomakers halen het meeste voordeel uit de Thunderbolt-functie op de iPhone 15 Pro. Je kunt er bijvoorbeeld een 4K-monitor (met Thunderbolt) aansluiten op je iPhone, terwijl je foto’s of video’s maakt. Je ziet dan op het scherm een stuk duidelijker wat je op je iPhone ziet, maar dan zonder alle knoppen en opties. Hierdoor kun je beter checken wat je precies wilt vastleggen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro: dit gaat er meer veranderen

Het is bijna zeker dat de iPhone 15 Pro in plaats van de lightningpoort ook een usb-c poort gaat krijgen. Dit vanwege een nieuwe wet in de Europese Unie over een gemeenschappelijke oplaadpoort voor alle smartphones. Alle nieuwe elektronische apparaten moeten voor november 2024 een usb-c aansluiting krijgen.

Als we de geruchten mogen geloven gaat ook de belsignaal-schakelaar (ook wel de mute-schakelaar) bij de volgende iPhone-generatie op de schop. Deze knop wordt dan op de iPhone 15 Pro vervangen door de speciale ‘actieknop’. En het toffe is: aan deze knop komen verschillende functies te hangen.