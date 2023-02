Renders én foto van iPhone 15 Pro gelekt! Zo ziet de telefoon eruit

Het is zover, de eerste renders van de iPhone 15 Pro zijn gelekt en geven een goed beeld op hoe de telefoon eruitziet. En als klap op de vuurpijl is er óók nog een foto gelekt! Dit móét je even zien!

iPhone 15 Pro renders gelekt

De iPhone 15 Pro verwachten we weliswaar pas in september, maar meestal lekken ruim van tevoren de eerste renders uit. En dit jaar begint de voorpret bijzonder vroeg, want 9to5Mac heeft CAD-modellen in handen gekregen en deze door Ian Zelbo laten omtoveren tot renders van de telefoon.

CAD-modellen zijn bestanden waarin de exacte afmetingen van een voorwerp zijn opgenomen. In het geval van de iPhone worden deze al vroeg naar de Chinese fabrieken gestuurd zodat daar al aan hoesjes kan worden gewerkt. Deze zijn nu dus gelekt en onthullen een aantal grote veranderingen van de iPhone 15 Pro.

Dit wordt er allemaal anders bij de iPhone 15 Pro

Het allereerste wat aan de renders opvalt is het ontbreken van een Lightning-aansluiting. Deze maakt plaats voor een usb-c-aansluiting voor dataoverdracht en opladen – precies zoals de Europese Unie dat graag ziet.

Ook anders zijn de hoeken van het metalen frame en van het glas. Het glas is aan de randen nu een beetje afgerond, zodat het meer een geheel vormt met de rest van de behuizing. Het frame zelf is ook meer gebogen, en doet denken aan de 14- en 16-inch MacBook Pro en de MacBook Air 2022. We hebben het idee dat-ie daardoor wat beter in de hand gaat liggen en dat je niet zo snel per ongeluk het scherm aanraakt.

Het camera-eiland aan de achterkant is wederom dikker en groter – vooral de lenzen steken nu ontzettend veel uit. Onze theorie is dat er meer lenselementen inzitten, evenals grotere sensors. Het lay-out van het camera-eiland is dan wel ongewijzigd, met drie camera’s en een LiDAR-scanner. Hoe dan ook, de camera van de iPhone 15 Pro zal ongetwijfeld weer een flinke stap vooruit maken.

Nieuwe knoppen met haptische feedback

Aan de zijkant zien we veranderde uitsparingen voor de knoppen van de iPhone 15 Pro. Er gaan al langer geruchten dat deze niet meer ‘klikbaar’ zijn, maar ‘capacitief’. Dat betekent dat je ze niet meer kunt indrukken, maar dat deze wel doorhebben als je ze aanraakt. Een motortje geeft je met een trilling het gevoel dat de knop indrukt – net zoals bij thuisknop van de iPhone SE 2022 bijvoorbeeld.

De veranderde uitsparingen bevestigen de geruchten rondom deze capacitieve knoppen. 100%-zeker weten we het nog niet, maar het feit dat de knoppen er anders uitzien, geeft wel duidelijk aan dat er iets mee gaat gebeuren.

De zijschakelaar voor het muten lijkt wat aanpassingen te krijgen. Hij is veel langwerpiger dan voorheen, zodat er volgens ons geen ruimte meer is om hem naar voren en achter te schuiven. Het zou kunnen dat het schakelaartje kleiner wordt en dat we hem voortaan omhoog en omlaag moeten schuiven.

Nieuwe afmetingen voor de iPhone 15 Pro

Ook opvallend: de iPhone 15 Pro lijkt een fractie kleiner te worden dan de iPhone 14 Pro. Dat heeft te maken met de dunnere schermranden. Hoogstwaarschijnlijk heeft de iPhone 15 Pro hetzelfde 6,1-inch scherm, maar dan gewoon met deze ietwat kleinere behuizing. Aan het Dynamic Island is niks veranderd, dat heeft dezelfde vorm en grootte als bij de iPhone 14 Pro.

En last but not least: een foto

Kort nadat de renders verschenen waren, dook er ook nog een vermeende foto van de iPhone 15 Pro op. Het gaat weliswaar alleen maar om de onderkant van de telefoon, maar wat daar te zien is, komt precies overeen met de renders hierboven. Er zit namelijk een usb-c-aansluiting, en geen Lightning-poort.

Daarnaast is er nog wel iets écht nieuws te zien op de foto. Want we zien een compleet nieuw materiaal van het frame, dat noch aluminium noch roestvrijstaal is. Waarschijnlijk gaat het om titanium, het materiaal dat ook voor de kast van de Apple Watch Ultra gebruikt wordt.

Qua uiterlijk doet dat materiaal overigens een mooi knipoogje naar het Apple-verleden. Het heeft namelijk een duidelijke structuur van brushed metal, ofwel geborsteld metaal in het Nederlands. In vroegere versies van Apple’s besturingsysteem macOS (Mac OS X 10.4 Tiger) hadden alle vensters zo’n uiterlijk. Dus de iPhone 15 Pro wordt tegelijkertijd supermodern én een beetje retro.

Alle iPhone 15-geruchten onder elkaar

Wil jij meer weten over alle iPhone 15-functies? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 bij elkaar gezet, evenals alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Ultra. Ben je benieuwd hoe duur de iPhone 15 Pro gaat zijn? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.

