iPhone 15 Pro: nieuwe renders onthullen designverrassingen

Er zijn weer nieuwe renders opgedoken van de iPhone 15 Pro, gebaseerd op originele technische tekeningen. Deze onthullen een aantal designverrassingen.

iPhone 15 Pro design in renders

Eigenlijk dachten we al een redelijk goed beeld van de iPhone 15 Pro te hebben. Eerder dit jaar waren al technische tekeningen uitgelekt en op basis daarvan werden renders gemaakt. Hierop waren onder meer een gigantisch camera-eiland en één enkele haptische knop voor volume te zien. Maar zoals je wellicht weet, verandert Apple constant zijn plannen. Een technische tekening van twee, drie maanden oud is inmiddels al lang achterhaald.

Gelukkig (voor ons) lekken ook de nieuwe tekeningen weer uit en zijn er ijverige designers die er renders van maken. Zo ook nu weer met de nieuwe CAD-designs (technische tekeningen) en renders van de iPhone 15 Pro. Ten opzichte van de vorige renders laten deze een aantal verrassende designaanpassingen zien. Kijk je even mee?

Twee volumeknoppen en actieknop

De belangrijkste verandering? Er zijn nu tóch weer twee volumeknoppen te zien, net als op alle voorgaande iPhones. En dat is in lijn met eerdere geruchten. De volumeknoppen zouden oorspronkelijk geen echte knoppen meer zijn, maar zogeheten solid-state (vaste) knoppen die op basis van aanraking werken. Eerder hoorden we al dat Apple deze nieuwe knoppensoort toch nog een jaartje uitgesteld heeft, en de renders bevestigen dat.

Verrassender is wat er boven de volumeknoppen te zien is. Daar krijgen we voor het eerst een glimp van de nieuwe actieknop. Actieknop? Ja, inderdaad, die kennen we al van de Apple Watch Ultra. Maar hij wordt ook geïntroduceerd op de iPhone 15 Pro, en vervangt daar de schakelaar voor de stille modus. Dat is een grote stap voor Apple, want tot nog toe had élke iPhone zo’n schakelaar. Het bedrijf heeft er blijkbaar veel vertrouwen in dat deze actieknop beter werkt dan wat we nu hebben. Eerder hebben wij al over de mogelijke werkwijze van de knop gefilosofeerd.

Camera-eiland toch kleiner

Bij de vorige renders zorgde het camera-eiland voor een kleine schok. Niet alleen was de uitstulping voor de camera’s aan de achterkant weer een stukje groter geworden, hij stak ook nog meer uit. Om maar te zwijgen over de lensen zelf, die de iPhone op dat punt bijna een halve centimeter dikker maakten.

Bij de nieuwe renders zijn het camera-eiland en de lensen weer duidelijk gekrompen. Nog steeds ietwat groter dan bij de voorganger iPhone 14 Pro, maar niet zo buitenproportioneel als bij de eerste renders. Gelukkig maar.

