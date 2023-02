‘iPhone 15 Pro (Max) krijgt meeste RAM in iPhone ooit’

De nieuwe iPhone 14 Pro voelt al supersnel aan, maar de prestaties van zijn opvolger zijn mogelijk nog indrukwekkender. Volgens een nieuw gerucht beschikt de iPhone 15 Pro over 8 GB RAM – meer werkgeheugen dan een iPhone ooit heeft gehad.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro met 8GB RAM

Het gerucht wordt gemeld door het Taiwanese onderzoeksbureau TrendForce. Bij de huidige iPhone 14-serie zijn alle vier modellen geleverd met 6 GB RAM. De twee Pro-modellen krijgen vermoedelijk een snelheidsboost naar 8 GB RAM. Het is voor het eerst dat het vlaggenschip van Apple meer werkgeheugen krijgt, sinds de iPhone 12 Pro met 6 GB RAM.

De twee goedkopere iPhones (de iPhone 15 en iPhone 15 Plus) blijven volgens TrendForce steken op 6 GB RAM. Toch is het werkgeheugen ook bij deze toestellen beter, want ze krijgen een upgrade naar LPDDR5 RAM. Dit maakt de prestaties weer wat sneller en efficiënter. De iPhone 14 Pro (Max) heeft dit geheugentype ook.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat heb je aan een iPhone met meer RAM?

Meer RAM maakt multitasking op de iPhone beter. Je toestel kan dan meer apps en tabbladen tegelijkertijd open houden zonder dat de prestaties vertragen of vastlopen. Dit kan handig zijn als je vaak tussen verschillende apps schakelt, of als je veel tabbladen in Safari openen hebt staan.

Meer werkgeheugen kan ook leiden tot snellere prestaties omdat het de verwerkingssnelheid van de iPhone verhoogt. Al hangt de snelheid lang niet alleen af van de hoeveelheid RAM. Ook de processor en software spelen een belangrijke rol. Zo kan het zijn dat de Samsung Galaxy S23 Ultra aanzienlijk meer RAM heeft (tot wel 12 GB), maar de iPhone 14 Pro toch sneller is. Dit blijkt uit benchmarks.

Vrijwel ieder jaar gaan er geruchten over een iPhone met meer RAM, dus of het gerucht klopt is nog even afwachten. In september weten we het zeker, want in die maand kondigt Apple traditioneel de nieuwe iPhone-serie aan. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over de iPhone 15? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: