iPhone 15 Pro krijgt meer opslag (maar dat heeft ook een nadeel)

Volgens geruchten krijgt de iPhone 15 Pro straks standaard meer opslag. Dat betekent meer ruimte voor je apps en al je bestanden. Maar het heeft ook een nadeel.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro krijgt meer opslag

Ook dit jaar kunnen we in september weer een nieuwe iPhone verwachten. Dit keer is het de beurt aan de iPhone 15. Volgens verschillende geruchten gaat deze nieuwe iPhone weer een paar hele leuke upgrades krijgen.

Zo wordt de camera van de iPhone 15 beter, komt er een nieuwe chip en krijgt de batterij een upgrade. Ook bij de opslag gaat er schijnbaar wat veranderen. Want volgens geruchten kun je bij de iPhone 15 Pro niet meer kiezen voor het model met 128 GB.

Apple is namelijk van plan om de uitvoering met 128 GB te schrappen, waardoor de iPhone 15 Pro standaard een opslagcapaciteit van 256 GB heeft. Dit geldt dus alleen voor de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. De iPhone 15 (Plus) blijft dan wel beschikbaar met 128 GB aan opslag.

Bij de iPhone 13 en iPhone 14 waren alle modellen beschikbaar met 128 GB. Daarvoor (onder andere bij de iPhone 12) hadden de Pro-modellen standaard meer opslag dan de reguliere versies. Apple lijkt bij de iPhone 15 Pro weer terug te keren naar deze verschillen in opslag.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer opslag heeft ook een nadeel

Als de iPhone 15 Pro standaard inderdaad meer opslag krijgt is dat fijn, al heeft dat ook een nadeel. Meer opslag betekent ook vaak een hogere prijs. En aangezien het al langer gonst op internet dat Apple de prijzen van de iPhone 15 Pro wil verhogen …

Misschien is het stiekem ook wel fijn dat je er in ieder geval meer opslag voor terugkrijgt als er daadwerkelijk een prijsverhoging komt. Dit kan uiteraard nog steeds gebeuren als Apple besluit om de iPhone 15 Pro geen upgrade voor de opslag te geven. Maar dan is een mogelijke stijging wel extra zuur …

Altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!