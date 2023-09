iPhone 15 Pro: zo snel kun je de telefoon opladen

De iPhones zijn dit jaar voor het eerst voorzien van een usb-c-poort, maar hoe snel kun je de iPhone 15 Pro opladen? Wij vertellen je hoe snel de telefoon weer opgeladen is!

Eerste iPhone met usb-c

De iPhone 15 is inmiddels verschenen en de telefoon heeft zoals verwacht een usb-c-aansluiting gekregen. Dit is het gevolg van de Europese wetgeving, die stelt dat alle elektronische apparaten een usb-c-poort moeten hebben in 2024. Apple heeft hierdoor besloten dat alle nieuwe iPhones dit jaar al van Lightning overstappen naar usb-c. Het grote voordeel van deze nieuwe aansluiting is het sneller opladen en overzetten van data.

Eerder gingen er al geruchten dat je de iPhone 15 Pro veel sneller kunt opladen door de nieuwe usb-c-poort. Nu Apple de nieuwe telefoons heeft aangekondigd weten we ook meer over de laadsnelheid van de toestellen. Die snelheid is enigszins teleurstellend, want de iPhone 15 laadt helemaal niet sneller op dan de iPhone 14. De laadtijden zijn namelijk ongewijzigd bij de iPhone 15.

iPhone 15 Pro niet sneller op te laden

De iPhone 15 ondersteunt opnieuw adapters met een vermogen van minimaal 20 Watt. De telefoon kan opgeladen worden met een maximumvermogen van 27W. Dit is hetzelfde als bij de iPhone 14 Pro (Max), bij de iPhone 14 lag dit volgens eerdere tests op 25W. Met usb-c is het wel mogelijk om hogere laadsnelheden te bereiken, maar de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max) ondersteunen dit dus niet.

Gelukkig is snelladen wél mogelijk met de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max). Heel verrassend is dit niet, want de iPhone 8 (uit 2017) en nieuwer ondersteunden snelladen al. Bij de iPhone 15 krijgt je standaard een nieuwe usb-c-kabel erbij, waarmee snelladen mogelijk is. Hierdoor is je lege iPhone binnen ongeveer dertig minuten opgeladen tot 50 procent.

Nieuwe blokje kopen bij de iPhone 15 Pro

Voor snelladen moet je wel het juiste oplaadblokje hebben, want deze wordt sinds een paar jaar niet meer bij de nieuwe iPhone geleverd. Grote kans dat je oude blokje niet meer werkt, want bij de iPhone 15 krijgt je een kabel met aan allebei de uiteindes een usb-c-aansluiting. De oude oplaadblokjes van Apple hebben een usb-a-aansluiting, waardoor de nieuwe kabel dus niet meer past.

Bovendien ontbreekt bij deze blokjes vaak ondersteuning voor snelladen. Bestel daarom direct een nieuw oplaadblokje als je de iPhone 15 koopt, zodat je de telefoon in ieder geval kunt opladen. Het beste kun je dan een oplader kopen van 30W. Hieronder hebben we er al een paar voor je bij elkaar gezocht. Dan weet je zeker dat je de goede te pakken hebt én niet teveel gaat betalen.

Dit is wanneer de nieuwe iPhones verschijnen

