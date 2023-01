‘iPhone 15 Pro (Max) krijgt nieuw ontwerp met dunnere, gebogen schermranden’

Het ontwerp van de iPhone 15 Pro (Max) gaat volgens een bekende lekker flink op de schop. De smartphones krijgen mogelijk erg dunne en gebogen schermranden. Het design zou lijken op dat van de Apple Watch Series 8.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Nieuw ontwerp voor iPhone 15 Pro (Max)’

September is nog ver weg, maar de geruchtenmolen over de nieuwe iPhones komt al aardig op gang. De doorgaans betrouwbare lekker ShrimpApplePro schrijft op Twitter dat Apple het ontwerp van de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max (of iPhone 15 Ultra) behoorlijk vernieuwt. Beide smartphones krijgen mogelijk veel dunnere schermranden. Deze zogeheten bezels zouden bovendien gebogen zijn. Het scherm zelf blijft wel volledig plat.

De nieuwe iPhones gaan daarmee op de Apple Watch Series 8 lijken. Ook oudere toestellen, zoals de iPhone 11 Pro, hadden al een dergelijk ontwerp met zogenaamde gebogen 2.5D-glas. Wel worden de randen bij de iPhone 15 Pro (Max) dus veel dunner.

Het scherm van de nieuwe iPhones zou op dat van de Apple Watch Series 8 lijken

De gewone iPhone 15 en iPhone 15 Plus krijgen eveneens het nieuwe ontwerp met gebogen schermranden. Volgens ShrimpApplePro worden de randen op deze telefoons echter niet dunner. Die strategie kennen we uit het verleden. De gewone iPhone 11 had veel dikkere bezels dan de Pro-modellen. Wel zou Apple de instappers dit jaar voorzien van het Dynamic Island.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit weten we al over de iPhone 15-serie

Naast het nieuwe design krijgen de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max nog meer verbeteringen. Ze draaien op een snellere A17-chip en hebben mogelijk geen fysieke knoppen meer. Daardoor zijn ze nog beter beschermd tegen water en stof. De iPhone 15 Pro Max zou daarnaast beschikken over een periscooplens waarmee je verder kunt inzoomen.

De gewone iPhone 15 en 15 Plus krijgen de A16-chip die we kennen van de iPhone 14 Pro. Ook de 48 megapixel-camera van dat toestel zou zijn weg vinden naar deze goedkopere modellen.

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.

Lees het laatste nieuws over Apple: