iPhone 15: dit is waarom je dit jaar geen Pro-model moet kopen

Dit jaar komt de iPhone 15-serie uit. Maar we kunnen je nu al zeggen dat je de iPhone 15 Pro dit jaar niet hoeft te kopen.

iPhone 15: Pro-versie hoef je dit jaar niet te kopen

Wanneer je een nieuwe iPhone wilt kopen, sta je elke keer voor dezelfde keuze. Moet je nou wel of geen Pro-versie van het toestel kopen. Bij de iPhone 14 kreeg je behoorlijk wat toffe extra’s wanneer je voor de Pro-versie koos. Maar is dat nog wel zo bij de iPhone 15 Pro?

De Pro-modellen van de iPhone 14 kregen onder andere het Dynamic Island en de imposante 48MP-camera! Niet vergeten: er kwam ook een always on-display en 120Hz-scherm bij.

Allemaal leuke opties waarom je toch voor een Pro-versie kiest. Maar bij de komende iPhone 15 maakt Apple de keuze tussen een regulier model en een Pro-versie wat makkelijker.

1. Dynamic Island komt naar alle iPhone 15-modellen

Het Dynamic Island was soms een van de redenen waarom je voor een iPhone 14 Pro koos in plaats van het reguliere model. Deze nieuwe variant van de notch (de zwarte inkeping bovenaan het scherm bij oudere iPhones) ziet er leuk uit en kan zelfs van vorm veranderen.

Toch hoef je straks bij de iPhone 15 niet meer te twijfelen. Volgens meerdere geruchten krijgen alle versies van de iPhone 15 het Dynamic Island. Het tijdperk van de oude notch lijkt dan nu echt voorbij.

2. De 48-megapixel-camera komt ook naar niet-Pro

Een andere reden om voor de iPhone 14 Pro te gaan was de 48MP-camera. Ook om die reden hoef je straks geen iPhone 15 Pro te kiezen, want meerdere berichten zeggen dat deze feature naar alle modellen komt.

Let wel op, want foto’s die je in de 48-megapixel-modus schiet, hebben wel een flink formaat. Dit kan oplopen tot 100 megabyte per foto. Gebruik de functie wel mate of kies een iPhone met veel opslag en een flink iCloud-abonnement.

3. De reguliere iPhone 15 wordt snel genoeg

De iPhone 14 Pro heeft een A16-chip en Apple gaat deze chip waarschijnlijk ook in de iPhone 15 en iPhone 15 Plus stoppen. De iPhone 15 Pro (Max) krijgt dan de A17-chip, die ongetwijfeld weer een stukje sneller is. Toch heb je al die ‘power’ niet nodig en is de A16-chip echt snel genoeg voor de doorsnee iPhone-gebruiker.

4. Voor de beste prijs moet je de iPhone 15 Pro niet kopen

Natuurlijk is de prijs van een iPhone ook een belangrijk punt om rekening mee te houden. Een iPhone 14 kost nu 1016 euro bij Apple, en voor een iPhone 14 Pro betaal je zelfs 1326 euro.

Meerdere geruchten zeggen dat Apple de prijzen van de iPhone 15 nog verder gaat verhogen. De Pro-modellen blijven altijd een stuk duurder dan de standaardversie van de iPhone, en daarom is het een goed idee om straks de reguliere iPhone 15 te kopen.

Nu een iPhone kopen?

De iPhone 15 verschijnt in september, maar ben je nú op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan moet je wél de Pro-versie van de iPhone 14 kopen. Zoals je kon lezen heeft die een paar toffe voordelen die de reguliere iPhone 14 niet heeft.

Check voor de beste prijs onze iPhone 14 Pro-prijsvergelijker. Wanneer je echt de allerbeste iPhone van dit moment wilt moet je onze iPhone 14 Pro Max-prijsvergelijker er even bij pakken.