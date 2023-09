iPhone 15 Pro (Max): deze handige functie is voor altijd verdwenen

Bij een nieuwe iPhone denk je natuurlijk vooral aan verbeteringen, maar soms verdwijnen er ook functies. Zo is er ook op de iPhone 15 Pro (Max) een handige functie voor altijd verdwenen.

iPhone 15 Pro (Max): deze handige functie is verdwenen

Gelukkig worden er bij elke nieuwe iPhone vooral functies toegevoegd. Zo heeft de nieuwe iPhone 15 Pro (Max) er weer een heleboel nieuwe functies bijgekregen. Maar er is ook ineens een functie verdwenen.

En die functie is de mute-knop aan de zijkant. Dat is een heel handig schakelaartje met maar één belangrijke functie: je iPhone op stil zetten. Een praktische functie die heel goed werkt. Het is een schakelaar, dus je hoeft niet bang te zijn dat je hem per ongeluk in je broekzak weer aanzet. Toch is deze schakelaar bij de nieuwste iPhone 15 Pro en Pro Max verdwenen.

Je krijgt er een actieknop voor in de plaats

De plek waar de vertrouwde mute-knop zat, is op de iPhone 15 Pro (Max) niet opeens leeg. Er is een andere knop voor in de plaats gekomen: de actieknop. Dit is een knop waar je zelf een functie aan kunt toekennen. In principe zou je er dus alsnog een mute-knop van kunnen maken. Het is alleen de vraag hoe het dan zit met het wel of niet per ongeluk uitschakelen.

Er zit al een soortgelijke actieknop op de Apple Watch Ultra en nu verschijnt er dus voor het eerst een op de iPhone. Je mist door de komst van deze knop weliswaar de handige mute-knop, maar er ontstaan ook weer nieuwe mogelijkheden. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om met één druk op de actieknop een bepaalde app te openen. Dat kan ook best handig zijn!

