‘Dit is de iPhone 15 Pro Max met dunnere schermranden en usb-c’

Er zijn renders opgedoken van de iPhone 15 Pro Max. Deze computerafbeeldingen laten een smartphone zien met iets dunnere schermranden en een usb-c-aansluiting, maar zonder fysieke knoppen. Kijk je mee?

‘Renders laten iPhone 15 Pro Max zien’

De bekende lekker Ice Universe heeft renders gepubliceerd van de iPhone 15 Pro Max (of iPhone 15 Ultra). Deze computerafbeeldingen zijn gebaseerd op informatie die hij kreeg van insiders. Apples nieuwe vlaggenschip zou afmetingen krijgen van 159,86 bij 76,73 millimeter. Daarmee is hij ietsje kleiner dan de iPhone 14 Pro Max, terwijl het scherm gewoon weer over een diameter van 6,7 inch beschikt. Dat hebben we te danken aan wat dunnere schermranden. Die randen zijn ook een klein beetje gebogen, al is dat effect minimaal.

Het toestel zou wel wat dikker worden: 8,25 in plaats van 7,85 millimeter. Daardoor zouden de camera’s volgens Ice Universe minder uitsteken dan op het huidige model, al is dat op de onderstaande renders niet direct zichtbaar. Het camera-eiland wordt sowieso weer iets breder. Hij neemt nu meer dan de helft van de breedte van de iPhone in beslag.

De renders van de iPhone 15 Pro Max laten zoals verwacht een usb-c-aansluiting zien, die de Lightning-poort vervangt. Verder ontbreken de fysieke knoppen. Er zijn nog wel een virtuele aan/uit-knop en volumeknoppen aanwezig, maar die kun je niet echt indrukken. Toch voel je ze wel, dankzij speciale trilmotoren. Die kennen we bijvoorbeeld van de thuisknop op de iPhone SE 2022. Dat maakt het vermoedelijk makkelijker om de smartphone waterdicht te maken. Ook gaan dergelijke knoppen natuurlijk minder snel stuk.

Dit moet je weten over de iPhone 15 Pro Max

De iPhone 15 Pro Max wordt het toptoestel van de iPhone 15-serie, die vermoedelijk in september verschijnt. Hij krijgt een snellere A17-processor, stevige titanium randen en een periscooplens om verder mee in te zoomen. Meer weten? We hebben alle geruchten over de nieuwe smartphone voor je op een rij gezet.

