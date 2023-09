iPhone 15 Pro (Max) pre-order van start in Nederland: dit zijn de beste deals

De allerbeste iPhone die Apple te bieden heeft, is de iPhone 15 Pro (Max) – en de pre-order van het toestel gaat nú van start in Nederland. Wij zetten de beste deals van het krachtige toestel op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro (Max) nu te bestellen in Nederland

Ben jij ook zo benieuwd naar de nieuwe actieknop, de behuizing van titanium en de geweldige camera-upgrade? Om 14.00 uur Nederlandse tijd gaat de iPhone 15 Pro (Max) pre-order van start, wat betekent dat je je nieuwe iPhone zometeen kunt bestellen. Ben je van plan om de iPhone 15 Pro (Max) in huis te halen? Dan is het slim om snel je pre-order te plaatsen.

Het is niet duidelijk hoeveel voorraad er is en wachttijden kunnen flink oplopen. Zeker als je de iPhone 15 Pro Max op het oog hebt, is het zaak om er snel bij te zijn. Er waren in aanloop naar de presentatie geruchten over productieproblemen, dus het zou goed kunnen dat er minder voorraad is dan normaal. Wees er dus snel bij.

Zo heb je je nieuwe iPhone 15 Pro snel in huis

Zodra je weet of je de kleinere iPhone 15 Pro (6,1 inch) of de 15 Pro Max (6,7 inch) wilt, moet je ook nog kijken of je gaat voor een abonnement of toch een los toestel. Hieronder hebben we alle deals bij Nederlandse webshops op een rij gezet. Volgende week vrijdag (22 september) staat de bezorger met de eerste exemplaren voor de deur.

Hierom kies je voor de 15 Pro (Max)

Exclusief voor de iPhone 15 Pro (Max) wordt de geluid uit-knop vervangen door de actieknop. Deze kennen we al van de Apple Watch Ultra en is multifunctioneel. Zodra je de knop ingedrukt houdt, wordt een actie gestart. Wat dat precies is, stel je zelf in. Start hiermee direct de camera of via de Opdrachten-app stel je zelfs in dat de lichten in je huis aangaan.

Daarnaast is de behuizing van de iPhone 15 Pro (Max) niet meer van roestvrij staal gemaakt, maar van titanium. Het sterkere metaal zorgt voor betere bescherming van je kostbare toestel – titanium krast minder snel – en maakt het toestel lichter van gewicht. Bovendien zijn de schermranden dunner. Onder de motorkap zit de krachtigere A17 Pro-chip, die efficiënter, sneller én krachtiger is dan zijn voorganger.

Dan is er nog een upgrade die alleen voor de iPhone 15 Pro Max is. Deze heeft namelijk een soort periscooplens (Apple noemt het een ‘tetraprisma’) in plaats van de telelens. Daarmee zoom je tot 5 keer optisch in, zonder kwaliteitsverlies, ten opzichte van 3 keer bij de 15 Pro. De iPhone 15 Pro moet het doen met dezelfde camera als de 14 Pro, al heeft die wel een paar verbeteringen gekregen. Zo vangt de camera nu meer licht en lukken zélfs je kiekjes met tegenlicht.

De iPhone 15 Pro begint bij 1229 euro en voor de 15 Pro Max leg je minimaal 1479 euro neer. Meer weten over de gloednieuwe iPhone 15 Pro (Max)? Houd dan vooral iPhoned in de gaten, want de komende weken publiceren we nog veel meer over de nieuwste iPhones!