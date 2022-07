Alleen de duurste iPhone 15 krijgt deze geniale nieuwe camera

Iedereen heeft het nog over de iPhone 14, maar stiekem verschijnen er al steeds meer geruchten over de iPhone 15. Volgens het nieuwste gerucht krijgt alleen de iPhone 15 Pro Max een geniale nieuwe camera. Dit moet je weten.

iPhone 15 Pro met periscoopcamera

We vernemen al langer geluiden dat dé grote nieuwe functie van de iPhone 15 (die van volgend jaar dus), een periscoopcamera gaat worden. Een periscoopcamera? Net als in een duikboot? Nou, niet helemaal. We leggen het even uit.

Wat valt je op als je naar de camera’s van de iPhone van laatste jaren kijkt? Juist, ze worden alsmaar groter en dikker. Dat maakt de foto’s beter, dankzij grotere lenzen en sensors, maar het maakt je iPhone dus ook een stuk lomper. Met een periscooplens is dat verleden tijd. Want het ‘periscoop’-gedeelte zit aan de binnenkant van de iPhone. Hierdoor kunnen de onderdelen wel groter worden, zonder dat de afmetingen van de telefoon toenemen. Ook maakt dit een grotere optische zoom mogelijk.

Kortom: de camera van de iPhone 15 wordt echt heel gaaf. Alleen horen we nu van Ming-Chi Kuo dat alleen het allerduurste model, de 15 Pro Max, die periscoopcamera gaat krijgen.

De verwachting van Kuo over periscoopcamera

Kuo verwacht dat de iPhone 15 Pro Max volgend jaar het enige iPhone-model met een periscoopcamera zal zijn. Van de iPhone 15 Pro denkt hij dat-ie een ‘gewone’ telelens voor optische zoom zal behouden. De analist zegt verder dat de 1/3-inch sensor van de 15 Pro Max een 12-megapixel resolutie zal hebben met f/2.8 diafragma, sensor-shift stabilisatie en tot 6x optische zoom. Weer een jaar later – volgens Kuo – in 2024, zullen beide Pro-modellen een periscoopcamera krijgen.

Als de geruchten waar zijn, zal Apple dus volgend jaar weer een groter onderscheid maken tussen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max – in ieder geval op cameravlak. Dit is overigens helemaal niet bijzonder. In het tijdperk van de ‘Plus’-iPhones was het heel normaal, en ook de iPhone 12 Pro Max had een net wat betere camera dan de 12 Pro.

