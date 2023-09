iPhone 15: wordt het nu een Pro Max of Ultra?

Apple maakt het ons bij iPhoned niet gemakkelijk dit jaar. Wordt het nu een iPhone 15 Pro Max of toch een iPhone 15 Ultra? Pak een kop koffie en lees mee, want we duiken in deze Apple-soap.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat we al weten over de iPhone 15

De geruchtenmolen draait op volle toeren en het Wonderlust-event van Apple komt steeds dichterbij. Dankzij de vele lekken waren er al heel wat spoilers rondom de nieuwe telefoons.

Zo worden het wederom vier iPhone 15-modellen (net als vorig jaar), weten we al wat de kleuren gaan zijn en dat het Pro-model titanium gaat gebruiken als materiaal voor het frame. Daarnaast is er echter nog één groot vraagteken.

Lees ook: Doe mee en win de nieuwe iPhone 15 Pro

Dilemma rondom naamgeving: Pro Max of Ultra?

Ah, de grote cliffhanger: wordt het nieuwste 6,7-inch vlaggenschip van Apple nou de iPhone 15 Pro Max of de iPhone 15 Ultra? Tot voor kort waren alle insiders het erover eens: “Dit jaar wordt het Pro Max, lieve mensen!” Maar toen kwam Apple-kenner Andrew O’Hara met het gerucht dat het toch de eerder gehoorde iPhone 15 Ultra-naam ging worden.

En nu is er Mark Gurman, de Sherlock Holmes van Apple-leaks, met nóg een plotwending. Volgens hem is het nog helemaal niet duidelijk wat het gaat worden, maar is er één ding zeker: het wordt of Pro Max of Ultra. Maar zeker niet allebei.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hierom is de naam belangrijk

Je zou denken, een naam is maar een naam, toch? Maar ‘Ultra’ klinkt alsof je een superheld in je broekzak hebt, terwijl ‘Pro Max’ meer klinkt als een proteïneshake voor bodybuilders. Wij van iPhoned vinden Ultra in ieder geval veel cooler.

Bovendien lijkt de iPhone 15 Pro Max (of Ultra) voor het eerst weer écht te verschillen van zijn kleinere Pro-broer. Naar verluidt krijgt die telefoon een periscoop-camera, waardoor je nog verder kunt zoomen. Mogelijk vindt Apple dat een ultra-goede toevoeging.

Nog meer iPhones: het seizoen is nog lang!

Apple is een beetje de Netflix van de techwereld; je hoeft niet tot het volgende seizoen te wachten voor een nieuwe aflevering. Ze brachten al eerder dit jaar een gele iPhone 14 uit, zes maanden na de grote herfstonthulling. Mogelijk is er dus zelfs de kans dat er volgende week op 12 september een iPhone 15 Pro Max gepresenteerd wordt, en dat er over een paar maanden toch nog de iPhone 15 Ultra komt. Alleen Apple weet het zeker.

Abonneer je en mis niks!

Kan je niet genoeg krijgen van deze iPhone-saga? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van elke plotwending, iedere cliffhanger en alle nieuwe afleveringen in de Apple-wereld.