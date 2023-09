Koop de iPhone 15 Pro Max zo snel mogelijk: dit is waarom

Ben je van plan om de iPhone 15 Pro Max te kopen? Dan moet je er na de release van de telefoon zo snel mogelijk bij zijn. Dit is waarom.

Apple onthult de iPhone 15 binnenkort

Over een week is het zover, want dan presenteert Apple eindelijk de iPhone 15. Geruchten voorspellen dat vooral de iPhone 15 Pro Max een behoorlijk upgrade krijgt, zo draait de telefoon op de nieuwe A17 Bionic-chip en krijgt het toestel een nieuwe actieknop. Daarnaast heeft de iPhone 15 Pro Max een periscooplens, waarmee je veel verder in kunt zoomen dan met de huidige iPhones nu mogelijk is.

Juist deze nieuwe camera heeft volgens geruchten voor behoorlijk wat problemen gezorgd bij Apple. Deze productieproblemen leken recent zelfs zo groot, dat de iPhone 15 Pro Max later werd verwacht dan gepland. Het lijkt er inmiddels op dat de telefoon tóch op tijd verschijnt, maar de voorraad is bij de release maar beperkt door de productieproblemen met de telefoon. Dit is er aan de hand.

Productieproblemen bij de iPhone 15 Pro Max

De nieuwe iPhone heeft naar verluidt een periscoopcamera, waarmee je tot 6x in kunt zoomen. Bij de iPhone 14 Pro (Max) is dat nog tot 3x, de periscooplens betekent dus waarschijnlijk een flinke verbetering voor het inzoomen bij de iPhone 15 Pro Max. Verschillende Apple-analisten hebben gemeld dat de sensor van de camera werd geleverd door Sony, maar dat dit later gebeurde dan eigenlijk het plan was.

De nieuwe periscooplens heeft daardoor voor problemen gezorgd in het productieproces van de nieuwe iPhone. Door de vertraagde levering van de lens, ligt de productie van de iPhone 15 Pro Max nu niet op schema. Apple heeft hierdoor minder toestellen kunnen fabriceren voor de release, met een beperkte voorraad als gevolg.

Nieuwe iPhone snel kopen

Als je de iPhone 15 Pro Max wilt kopen, is het dus aan te raden om de telefoon zo snel mogelijk te kopen. De voorraad van de telefoon is bij de release hoogstwaarschijnlijk maar beperkt en het duurt vermoedelijk nog wel even voordat deze weer op schema ligt. Wees er daarom snel bij, want de levertijden van de iPhone 15 Pro Max kunnen snel oplopen. Lees hier wanneer je de telefoon kunt pre-orderen!

De iPhone 15 Pro Max heeft dus te maken met productieproblemen, maar daarmee lijkt het wél bevestigd dat de geavanceerde periscooplens naar de telefoon komt. Ben je van plan om de iPhone 15 te kopen en wil je alvast meer weten over de nieuwe iPhones? We hebben hier alle geruchten over de iPhone 15 en over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar gezet!

