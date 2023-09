iPhone 15 Pro (Max) wordt gloeiend heet – dit is er aan de hand

De nieuwe iPhone 15 Pro (Max) wordt volgens veel gebruikers snel te heet, ook al voer je geen bijzonder zware taken uit. Dit is wat je moet doen.

iPhone 15 Pro (Max) wordt te heet

Elk jaar wanneer er een nieuwe iPhone op de markt verschijnt, blijkt er wel een of ander probleem te zijn. Dit jaar is het probleem oververhitting, waarschijnlijk veroorzaakt door de A17 Pro-chip (zie foto hieronder). De iPhone 15 Pro (Max) blijkt namelijk extreem heet te worden, zelfs al wanneer je slechts een paar foto’s maakt of een paar berichten uitwisselt.

Oververhitting is normaal wanneer de processor overmatig wordt belast, zoals tijdens het spelen van een zeer zware en geavanceerde game of het renderen van een 4K-video. Maar volgens een groot aantal gebruikers worden de nieuwe Pro-modellen al erg heet bij het uitvoeren van zeer eenvoudige taken. En dat is natuurlijk niet normaal.

Er zijn inmiddels honderden gevallen

Toen we online op zoek gingen naar het probleem, vonden we talloze threads, zowel op verschillende social media-kanalen als op het officiële Apple Forum. Op het Apple Forum meldde één gebruiker dat zijn iPhone 15 Pro Max gloeiend heet werd, waarna maar liefst 604 mensen op de ‘Me too’-knop klikten. Volgens sommige gebruikers wordt de iPhone zelfs zo heet dat ze hem niet meer kunnen vasthouden.

Het hitteprobleem kan vrijwel zeker worden opgelost met een firmware-update, dus je hoeft je er eigenlijk geen zorgen over te maken. Maar voor nu is het natuurlijk wel vervelend. Hoe meer klachten er verschijnen en hoe meer er over geschreven wordt, hoe sneller we een oplossing kunnen verwachten. Vooralsnog hoef je dus niet meer te doen dan het probleem kenbaar te maken bij Apple en vervolgens nog even af te wachten.

Heeft jouw iPhone Pro (Max) ook last van abnormale oververhitting? Laat het ons weten in de comments!

