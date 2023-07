iPhone 15 Pro Max wordt een stuk duurder – en dat is positief

De iPhone 15 Pro Max wordt waarschijnlijk een stuk duurder, maar dat betekent niet meteen slecht nieuws. Dit is waarom de hoge prijs juist een goed teken is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro Max wordt duurder

Nu de release van de iPhone 15 nadert wordt er steeds meer bekend over de nieuwe telefoon. Naar verluidt is Apple niet alleen van plan om het design van de nieuwe iPhones te veranderen, ook de prijzen van de telefoons worden op de schop genomen. De iPhone 15-reeks wordt daarom vermoedelijk een stuk duurder dan de prijzen die we zagen bij de iPhone 14.

Lees ook: iPhone 15 wordt véél duurder dan de iPhone 14 – dit is hoeveel

Dat geldt vooral voor de iPhone 15 Pro Max, want dit wordt de duurste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. Op dit moment is dat nog de iPhone 14 Pro Max met een aankoopprijs van maar liefst 1239 euro. Het is goed mogelijk dat de iPhone 15 Pro Max deze prijs zal overtreffen. Toch betekent de hogere prijs niet meteen slecht nieuws.

Veel nieuwe functies naar de iPhone 15 Pro Max

Dat de iPhone 15 Pro Max een stuk duurder wordt, zien we ook terug in alle toffe nieuwe functies van de telefoon. Zo komt de periscoopcamera voor het eerst naar de iPhone 15 Pro Max, waardoor je veel verder in kunt zoomen met de telefoon. Ook de batterij van de telefoon wordt een stuk beter dan die van de iPhone 14 Pro Max. Met de zuinige A17 Bionic-chip gaat de accu hoogstwaarschijnlijk véél langer mee.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast krijgt de iPhone 15 Pro Max een nieuwe actieknop, die de huidige mute-knop moet vervangen. Je bepaalt zelf welke functie de actieknop krijgt, vergelijkbaar met de oranje knop van de Apple Watch Ultra. Het design van de iPhone 15 Pro Max wordt eveneens op de schop genomen, de behuizing krijgt namelijk titanium randen. Zo is de iPhone beter beschermd tegen krassen en beschadigingen.

Apple verwacht dat de iPhone 15 populair wordt

De iPhone 15 Pro Max wordt dus een stuk duurder, maar ook veel geavanceerder. Met de nieuwe functies is straks veel meer mogelijk, waardoor het logisch is dat Apple meer geldt voor de telefoon vraagt. De hogere prijs is dus inderdaad slecht nieuws voor je portemonnee, maar je krijgt er wel veel toffe features voor terug. Het is nog niet bekend hoeveel de telefoon in Nederland zal kosten. Stiekem hopen we dat de prijsverhoging hier uit blijft.

Lees ook: iPhone 15 krijgt twee gewilde features (en dat is heel goed nieuws)

Ondanks de hogere prijzen verwacht Apple dat de nieuwe iPhones enorm populair worden. Het bedrijf is namelijk van plan om 84 miljoen iPhone 15-modellen te produceren in 2024. Dat 12 procent meer dan vorig jaar bij de iPhone 14 het geval was. Wil je meer weten over de nieuwe telefoons? Lees dan hier alle geruchten over de iPhone 15 en hier alles over de iPhone 15 Pro Max!

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.