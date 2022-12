Prijs iPhone 15 Pro Max: ‘Dit wordt de duurste iPhone ooit’

Apple komt volgend jaar met een nieuwe smartphone op de proppen, maar waarschijnlijk gaat de prijs van de iPhone 15 Pro Max flink omhoog. Dit wordt volgens nieuwe geruchten de duurste iPhone ooit.

‘iPhone 15 Pro Max wordt peperduur’

Volgens alle geruchten komt Apple volgend jaar met een enorm verbeterde iPhone 15 Pro Max. Maar het lijkt erop dat je wel even twee keer moet nadenken voordat je deze iPhone koopt. De iPhone 15 Pro Max wordt waarschijnlijk honderden euro’s duurder dan Apple’s meest recente vlaggenschip (iPhone 14 Pro Max).

iPhone 15 Pro Max prijs: 200 euro duurder

De Apple-analist LeaksApplePro kwam afgelopen week met een reeks aan nieuwe geruchten rondom de iPhone 15 Pro (Max). Hoewel deze leaker het wel eens bij het juiste eind heeft, moet je zijn uitspraken wel met een korreltje zout nemen. Dat de prijs van de iPhone 15 Pro Max flink stijgt klinkt echter best aannemelijk.

De iPhone 15 Pro Max gaat volgens LeaksApplePro in de Verenigde Staten 200 euro meer kosten dan de huidige beste iPhone. Deze iPhone 14 Pro Max haal je nu in huis voor 1479 euro. Dat betekent dat de iPhone 15 Pro Max maar liefst 1679 euro moet gaan kosten. Vergeet echter niet dat de huidige iPhone 14-lijn al in prijs is gestegen in vergelijking met zijn voorganger. Een goedkope iPhone 15 kan je dan wel op je buik schrijven.

De grote reden is natuurlijk de inflatie. Als de prijs voor grondstoffen, transport, lonen en marketing hoger worden, moeten de prijzen van de modellen meestijgen om de kosten te kunnen dekken. We vragen ons af hoeveel mensen de iPhone 15 Pro Max op de kop gaan tikken in september 2023.

Dit verwachten we van de dure iPhone 15 Pro Max

Naast dat de iPhone 15 Pro Max misschien de iPhone 15 Ultra gaat heten, moet er ook in het design zelf veel gaan veranderen. Zo gaan er geruchten dat de iPhone 15 Pro Max van titanium is gemaakt en knoppen krijgt die je niet kan indrukken, maar wel voelt.

Daarnaast hopen we in de iPhone 15 Pro Max een periscoop-camera te zien. Wij hebben precies voor je uitgelegd wat je hiermee kunt. Bovendien wordt de iPhone 15 Pro Max geleverd met minimaal 256 GB opslagcapaciteit. Daarnaast verwachten we eindelijk een usb-c-aansluiting in deze iPhone.

