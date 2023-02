iPhone 15 Pro Max krijgt veel dunnere camera – dit is waarom

De iPhone 15 Pro Max krijgt – in tegenstelling tot de iPhone 15 Pro – een veel dunnere camera. Hoe krijgt Apple dit voor elkaar?

iPhone 15 Pro Max krijgt nieuwe camera

De afgelopen weken is steeds meer duidelijk geworden over de nieuwe reeks iPhones. De eerste foto’s van de iPhone 15 én de iPhone 15 Pro zijn gelekt, waarop al duidelijk werd dat Apple bij de iPhone 15-serie overstapt op usb-c-aansluitingen. Nu zijn ook de eerste renders van de iPhone 15 Pro Max gelekt, waarbij vooral het camera-eiland van de nieuwe telefoon opvalt.

Lees ook: Dit zijn de nieuwe kleuren van de iPhone 15

Dit camera-eiland is namelijk veel kleiner dan we bijvoorbeeld bij de iPhone 15 Pro hebben gezien. De cameralenzen steken bij de iPhone 15 Pro nóg meer uit dan we gewend waren, maar dit is bij de iPhone 15 Pro Max juist het tegenovergestelde. Waarom zijn de camera’s van de iPhone 15 Pro Max een stuk dunner?

Nieuwe iPhone krijgt periscooplens

De afgelopen jaren werd het camera-eiland van de iPhone telkens dikker, maar daar brengt Apple bij de iPhone 15 Pro Max verandering in. De telefoon krijgt naar verluidt een periscooplens, die bedoeld is om veel verder in te zoomen dan nu bij bijvoorbeeld de iPhone 14 Pro mogelijk is. Ter vergelijking: met de iPhone 14 Pro kan je 3x inzoomen, met de nieuwe camera waarschijnlijk 10x.

De periscooplens betekent dus een flinke verbetering én zorgt voor minder dikke cameralenzen. Deze nieuwe periscooplens ligt namelijk horizontaal in de telefoon. Het licht komt de lens dan binnen en wordt in een hoek van 90 graden gereflecteerd door het spiegeltje in de camera. Uiteindelijk bereikt het de camerasensor, waarna je een foto kan maken.

Dit is het grote verschil met de huidige iPhone-camera’s, want tot nu toe lagen de camera’s verticaal in de iPhone. Om ver in te kunnen zoomen, moeten lenzen een bepaalde grootte en diepte hebben. Apple heeft dit probleem steeds verholpen door de camera’s iets dikker te maken dan de iPhone zelf, waardoor de camera’s uitsteken. Met de periscooplens is de dikte van de iPhone dus geen probleem meer.

De periscooplens.

iPhone 15 Pro Max heeft geen knoppen meer

De nieuwe foto’s lijken dus te bevestigen dat de nieuwe iPhone 15 Pro Max een periscooplens krijgt. Dit wordt hoog tijd, want dat maakt het mogelijk om veel beter in te zoomen met je iPhone. De nieuwe afbeeldingen onthullen daarnaast dat de nieuwe iPhone geen fysieke knoppen meer heeft, maar speciale knoppen die trillen als je ze ‘indrukt’.

Lees ook: Gelekt: nieuwe iPhone 15 krijgt een groter scherm

Ben je benieuwd wat we nog meer weten over de nieuwe reeks iPhones? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 bij elkaar gezet, evenals alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Ultra. Ben je benieuwd hoe duur de iPhone 15 Pro gaat zijn? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.

