Camera van de iPhone 15 Pro Max is véél beter: dit kun je ermee

Apple heeft de camera van de iPhone 15 Pro Max een flinke upgrade gegeven, waardoor je veel verder kunt inzoomen. Dit moet je weten!

Nieuwe camera voor de iPhone 15 Pro Max

Apple heeft de iPhone 15 inmiddels onthuld, waarbij vooral de nieuwe camera van de iPhone 15 Pro Max opvalt. Vorig jaar kregen de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max al een flinke verbetering, Apple voorzag deze telefoons namelijk voor het eerst van een 48-megapixelcamera. Deze camera zien we dit jaar terug bij alle iPhones, ook bij de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus.

Bij de iPhone 15 Pro Max voert Apple nu nog meer verbeteringen door: de telelens van het toestel heeft een flinke update gekregen. Hiermee kun je veel verder inzoomen dan we tot nu toe bij een iPhone hebben gezien. Helaas komt deze geavanceerde camera alleen naar de grotere iPhone 15 Pro Max, de iPhone 15 Pro moet het zonder de lens doen. Wij vertellen je hoe de nieuwe telelens werkt.

Veel verder inzoomen met de telelens

Met de verbeterde telelens van de iPhone 15 Pro Max kun je tot 5x inzoomen. Dat is de langste optische zoom ooit bij een iPhone, bij de iPhone 14 Pro (Max) en de iPhone 15 Pro is dit nog tot 3x. De nieuwe lens maakt het dus mogelijk om veel verder in te zoomen op een object, zonder dat de foto korrelig of onscherp wordt. Hierdoor wordt het inzoomen met de iPhone eindelijk een stuk beter.

Apple maakt bij de verbeterde telelens gebruik van een nieuwe techniek, die lijkt op een periscooplens. Er zijn bij de iPhone 15 Pro Max spiegels ingebouwd bij de telelens, die gebruikt worden om het brandpunt van de camera langer te maken. Als gevolg hiervan kan de lens een stuk verder inzoomen. En dat werd ook wel tijd, want bij telefoons van concurrenten was dit al veel langer mogelijk.

Nog meer nieuwe functies voor de iPhone 15 Pro Max

De camera is niet het enige dat Apple bij de iPhone 15 Pro Max heeft aangepast, ook de behuizing is compleet vernieuwd. De behuizing van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max is voor het eerst gemaakt van titanium, een enorm sterk materiaal. Hierdoor is er minder risico op beschadigingen én ziet de telefoon er erg tof uit. Daarnaast heeft de behuizing nog een voordeel, de iPhone 15 Pro Max is namelijk veel lichter.

Ben je enthousiast over de nieuwe camera van de iPhone 15 Pro Max en wil je alvast meer weten over de iPhone 15? Lees dan hier alles over de nieuwe iPhones van dit jaar. Heb je het Apple-event dinsdagavond gemist? Bekijk dan hier wat Apple heeft aangekondigd tijdens het iPhone 15-event!

