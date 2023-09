iPhone 15 Pro (Max) niet aan te slepen: levertijden lopen flink op

Heb jij de nieuwste iPhone op het oog? Dan moet je opschieten. De iPhone 15 Pro (Max) is enorm populair en de levertijden lopen inmiddels flink op!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple iPhone 15 Pro (Max) levertijden

Op dinsdag 12 september presenteerde Apple de gloednieuwe iPhone 15-modellen. De iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max werden aangekondigd. Vanaf 15 september was het zo ver: de pre-order ging van start en we konden ze eindelijk bestellen.

Kijken we nu naar de levertijden op de Apple-site, dan zijn de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max het populairst. Nadeel hiervan is, dat de levertijden vooral voor deze modellen aan het oplopen zijn. Op het moment van schrijven ligt de levertijd van de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max al op een aantal weken.

Volgens de website van Apple wordt de iPhone 15 Pro (met 128GB) pas tussen 10 en 17 oktober geleverd. Heb je de iPhone 15 Pro Max bestelt, dan moet je in ieder geval tot 7 november wachten. Ook als je de iPhone 15 en 15 Plus verwacht, moet je soms wat langer geduld hebben.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo krijg je de iPhone 15 Pro (Max) zo snel mogelijk

Als je je nieuwe iPhone 15 Pro (Max) zo snel mogelijk in je zak wilt hebben, dan zijn er een aantal dingen die je kunt doen. Vergelijk altijd de levertijd tussen de verschillende kleuren. Vaak is een bepaalde kleur niet zo in trek, waardoor die nog volop beschikbaar is. Om je toestel te beschermen, doe je toch een hoesje eromheen. De daadwerkelijke kleur zie je dan toch niet meer.

Bekijk ook eens de levertijd van de variant met meer (of juist minder) opslag. Soms is het model met 128GB populairder dan die met 512GB. Bovendien zijn de levertijden per shop verschillend. Check dus vooral bij meerdere winkels wat de levertijd van de iPhone van jouw keuze is.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!