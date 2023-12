Dit is het beste moment om een iPhone 15 (Pro) te kopen

Ben je van plan om de nieuwste iPhone te kopen? Dan kun je misschien beter nog even wachten. Dit is het beste moment om de iPhone 15 (Pro) te kopen!

Nieuwe iPhone kopen

Het is alweer even geleden dat Apple de iPhone 15 heeft uitgebracht, waardoor de eerste prijsdalingen zijn begonnen. Waar bij Apple de prijzen van de iPhone 15 voor het hele jaar hetzelfde blijven, bieden aanbieders de nieuwste iPhone wél tegen een lagere prijs aan. Om geld te besparen is het dus belangrijk om de iPhone 15 (Pro) op het juiste moment te kopen.

De aanbiedingen zijn vaak slechts tijdelijk, zo was de iPhone 15 tijdens Black Friday flink afgeprijsd. Bij Apple betaal je standaard het volgende voor de nieuwste iPhones:

Deze prijzen zijn inmiddels dus al iets gedaald, afhankelijk van het model dat je wilt halen. Wil je binnenkort een iPhone 15 (Pro) kopen, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Lees dan snel verder, want wij vertellen je wanneer je het beste de nieuwste iPhone kunt kopen!

iPhone 15 (Plus) kopen

De reguliere iPhone heeft dit jaar een behoorlijke upgrade gekregen, want we zien veel functies van de iPhone 14 Pro (Max) terug bij de iPhone 15 (Plus). Zo zijn het Dynamic Island, de A16 Bionic-chip en de 48-megapixelcamera dit jaar naar de standaard iPhones gekomen. En misschien wel het beste nieuws: Apple heeft de prijzen van de iPhones dit jaar verlaagd.

Dit is dus het jaar om voor de ‘normale’ iPhone te gaan, maar wanneer kun je de telefoon het beste kopen? Doorgaans verschijnen de eerste aanbiedingen twee tot drie maanden na de release. Dat zagen we ook dit jaar, want de iPhone 15 (Plus) was veel goedkoper tijdens Black Friday. Aanbieders gooien de prijzen vaak juist weer omhoog in de weken voor de feestdagen, vermijd die periode daarom als je kosten wilt besparen. In januari dalen de prijzen juist weer.

Het is daarom de verwachting dat de prijzen van de iPhone 15 (Plus) binnenkort weer zullen stijgen. Op dit moment krijg je de nieuwste iPhones nog tegen een gunstige prijs: voor de iPhone 15 leg je op dit moment € 907,- neer, voor de iPhone 15 Plus is dat € 1.057,-. Vooral de kleinere uitvoering is op dit moment dus afgeprijsd. We raden je aan om de iPhone 15 zo snel mogelijk te kopen, want het aankoopbedrag stijgt binnenkort waarschijnlijk weer.

iPhone 15 Pro (Max) kopen

Bij de iPhone 15 Pro (Max) heeft Apple dit jaar gekozen voor een titanium behuizing, waardoor de telefoon minder snel kapot zal gaan. Daarnaast hebben beide telefoons de snelle A17 Pro-chip en een nieuwe actieknop. Bij de iPhone 15 Pro Max is Apple nog een stap verder gegaan, want dat toestel heeft een tetraprisma telelens. Hierdoor kun je veel verder inzoomen met de iPhone 15 Pro Max.

De iPhone 15 Pro (Max) is een stuk duurder en die prijs daalt helaas minder snel dan we bij de normale iPhone 15 zien. Hetzelfde zagen we vorig jaar bij de iPhone 14 Pro: die kon je pas na ongeveer vijf maanden veel goedkoper krijgen. Dit is met de iPhone 15 Pro (Max) vermoedelijk weer het geval, je haalt de telefoon dan pas in het voorjaar tegen een lagere prijs. Nog even geduld dus.

Toch betaal je ook nu niet de hoofdprijs voor de iPhone 15 Pro (Max), wees er daarom snel bij als je het toestel voor de feestdagen in huis wilt hebben. De prijzen zullen binnenkort waarschijnlijk weer iets stijgen, terwijl je nu voor de iPhone 15 Pro € 1.169,- neerlegt en voor de iPhone 15 Pro Max € 1.416,-. Kun je nog even wachten met het kopen van een nieuwe iPhone? Wacht dan nog een paar maanden om geld te besparen.

Nog een optie: refurbished iPhones

Als je niet de hoofdprijs wilt betalen voor de nieuwste iPhone is het ook aan te raden om te kijken naar refurbished iPhones. Dit zijn telefoons die al eens zijn gebruikt, maar waarvan bepaalde onderdelen zijn vervangen. Het verschil met een tweedehandse smartphone is dat je met een refurbished toestel een ‘zo goed als nieuw’-ervaring hebt. Daarnaast krijg je ook nog eens garantie en een aankoopbon.

Vaak betaal je voor refurbished iPhones een stuk minder, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Vergelijk daarom de prijzen van nieuwe en refurbished iPhones goed, zodat je zeker weet dat je de laagste prijs betaalt. Wij hebben de prijzen van de refurbished én nieuwe iPhone 15 voor je onder elkaar gezet, zo betaal je nooit teveel voor je volgende telefoon!